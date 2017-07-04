بعد أن أطل الفنان التونسي ظافر العابدين على جمهوره في موسم رمضان الماضي بعملين دراميين أحدهما مصري والآخر لبناني هما «كراميل» و«حلاوة الدنيا»، ترددت أنباء عن حدوث خلاف في تصوير الحلقات الأخيرة من «حلاوة الدنيا» بينه وبين هند صبري.

وفي هذا الصدد أكد ظافر، في تصريحات صحافية له، أنه لا حقيقة لما تردد عن خلاف نشأ بينه وبين هند، مشيرا إلى أنه يترفع دائما عن الرد عن مثل هذه الشائعات وأنه لا توجد أي خلافات له مع أي شخص داخل الوسط الفني أو زملائه ممن عمل معهم في أي أعمال فنية. وأضاف: «هند صديقة قيمة وعزيزة علي ومن يعرفنا حقا يعرف أننا لا يمكن أن ينشأ بيننا خلاف سواء بالعمل أو خارجه وأن هذه الشائعات السخيفة لا تستحق الرد أو إضاعة الوقت في قراءتها بالأخبار والاهتمام بها».

وعن رأيه في تكرار الثنائيات الناجحة بأكثر من عمل مثل نادين نجيم وتيم حسن على سبيل المثال، أجاب: بالطبع هناك من يكونون ثنائيات ناجحة ولكن أنا شخصيا أحب التجديد ومن الممكن أن أكرر التجربة مع فنانة نجحت معها من قبل ولكن على فترات متباعدة، وأنا دائما أفضل التجديد والتنوع حتى بالأدوار والشخصيات والسيناريوهات.