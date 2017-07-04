فجرت الشركة المنتجة لمسلسل «الضاهر» مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعدما أعلنت توقف المسلسل بعد تلقيها خطابا من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر بمنع بثه ووقف تصاريحه بناء على أوامر جهات سيادية، لأن المسلسل يتحدث عن ضابط مخابرات يدخل في علاقة مع فتاة يهودية.

ولم تكتف الشركة بهذه المفاجأة الصادمة بل أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بطل المسلسل النجم محمد فؤاد بسبب رفضه رد جزء من الأجر الذي حصل عليه، حيث يلزمه العقد في حال وقف المسلسل إعادة جزء من الأجر مرة أخرى للشركة المنتجة.

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه: «جاء ببند التعاقد مع محمد فؤاد أنه سيحصل على 50%‏ من أجره حتى نهاية التصوير و50%‏ من أجره بشيكين، أحدهما بعد رمضان 2017 ثم بشهر سبتمبر أي بعد انتهاء التصوير والعرض لأن المسلسل من المفترض أنه كان سيعرض في شهر رمضان، وتم إخطارنا في ابريل بإيقاف المسلسل تماما وسحب ترخيصه وتصاريحه وعدم بثه نهائيا من خلال خطاب رسمي من الرقابة على المصنفات الفنية، بناء على أوامر جهة سيادية، مما يعد ظرفا قهريا، فتوقف التصوير، الشيء الذي جعل الشركة تنذر الممثل محمد فؤاد بتسليمها الشيكين وعدم صرفهما وتم إخطار نقيب المهن التمثيلية بهذا الإنذار وقام بالتدخل إلا أن الممثل محمد فؤاد لم يسلم الشيكين وقام بوضع أحدهما بالبنك لصرفه، علما انه ليس من حقه لأنه ببساطة لم يستكمل 50%‏ من دوره، بالإضافة إلى أن المسلسل تم إيقافه من الأساس، ومازلنا في محاولات مع الجهات المختصة لتعديل السيناريو واستئناف التصوير».



وتابع بيان الشركة: «هناك بند بالتعاقد يلزم الممثل محمد فؤاد باسترجاع كل ما حصل عليه في حالة الظروف القهرية وهو ما حدث مع العمل بالفعل، ولهذا قام المستشار القانوني برفع قضية مستعجلة على الممثل وإلزامه بتسليم الشيكين القضاء أوالنقابة المختصة لحين البت في قرار إيقاف العمل».