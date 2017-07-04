أستشير زوجتي الفنانة إمارات رزق في انتقاء الأغاني والألحان لأنها صاحبة ذوق رفيع



دمشق - هدى العبود

على غير العادة المتعارف عليها في الوسط الفني في سورية وغيرها من البلدان العربية، توارث الأبناء المهن من أسرهم وخاصة الحلقة الأولى من درجة القرابة، حيث نجد أن أغلب أسرة الفنان تنتمي لهذا الوسط وهذا شائع، لكننا اليوم أمام حالة مختلفة تماما عن ذلك، فالفنان المطرب حسام جنيد زوج النجمة السورية إمارات رزق، عندما استقبلنا كانت رؤيته مختلفة تماما، إذ قال: على الرغم من حب ابني «وطن» للفن وموهبته التي لا يختلف عليها اثنان، إلا أنني لا أتمنى أن يعيش ضمن هذا الوسط، والسبب أنني أريد له حياة مريحة مستقرة، لا أن يقضيها بين السماء والأرض ويترك أسرته لشهور كاملة، نظرا لأن العقود عندما توقع، خاصة في قارات بعيدة، تكون لفترات طويلة.

«الأنباء» التقت جنيد في هذا الحوار الآتي نصه:

عرفت بصوتك الجبلي المحبب لكل الأوساط في سورية والوطن العربي، لكن بإمكانك أن تكون مطربا شاملا لكل أنواع الطرب، لماذا لم يتحقق ذلك؟

٭ لكل فنان لونه، ولا اعتقد أن أحدا ينافس الآخر، كما أن لكل فنان معجبيه ومحبي فنه وصوته، ولكل نوع من الأغاني مساحة واسعة من المعجبين على مستوى العالم، لذلك برأي لا أحد ينافس أحدا، وأنا قصرت بحق نفسي من ناحية الإعلام والظهور الإعلامي بسبب سفري إلى الخارج بشكل دائم.

قلت على مستوى العالم.. هل وصلت إلى العالمية؟

٭ أنا مقصر بحق نفسي إعلاميا كما أسلفت لأنني أسافر كثيرا، فعندما أكون في استراليا أو ألمانيا أو كندا أحيي حفلا يمتد لشهور، يعتبر هذا فنا عالميا، ولذلك أنا لا أتمنى أن يكون ابني فنانا معلقا في السماء من طائرة لأخرى.

ما المتاعب التي واجهتك خلال مسيرتك الفنية؟

٭ أنا أكثر فنان تعب، وكان طريقي الفني متعثرا ومتعبا، لقد بنيت مستقبلي الفني من خلال إقامة الحفلات من أعراس منذ أن كنت صغيرا، هل تصدقون كنت أحيي مهرجانات وحفلات زفاف لكبار القوم منذ أن كنت صغيرا، ومن هنا انطلقت، إضافة إلى مواكبتي على دراسة الموسيقى وتمرين صوتي على طبقات أبهرت كل من سمعها من ملحنين، إضافة إلى الأداء الذي تميزت فيه.

حسام جنيد بمن يستعين في انتقاء أغنياته عندما تقدم له الأشعار؟

٭ بالتأكيد لا أستشير إلا من أعرف جيدا انه يحبني من قلبه، بصراحة استشرت والدتي في بداياتي الفنية وكانت تنصحني، ولها أذن سماعة للفن ومحبة للطرب ومحبة لصوتي، واليوم أستشير زوجتي الفنانة إمارات رزق فهي فنانة صاحبة ذوق رفيع في انتقاء الكلمة واللحن وتقدم لي النصح.

قيل إن هناك أغنية لا يغنيها جنيد إلا لزوجته وهي «بحبك يا مجنونة»؟

٭ زوجتي هي رفيقة دربي وأم طفلي «وطن» تساعدني وتقف بجانبي، وذوق الفتاة أجمل فكيف إذا كانت فنانة، ولذلك غنيت لها أغنية «بحبك يا مجنونة» يوم زفافي، وهذه الأغنية من أغلى الأغاني على قلبي وقررت ألا أغنيها إلا في عرسنا، ولا أحد يستحق هذه الأغنية إلا زوجتي «إمارات» نظرا لخصوصية المناسبة.

تعددت الإشاعات التي تلاحق الفنان حسام جنيد...

٭ مع الأسف تلقيت مئات الاتصالات من الأقارب والزملاء، أكون فيها مع زوجتي وطفلي بالمنزل، ترى ماذا حدث بينكما؟ ولماذا الطلاق؟، ومرة أخرى هل فعلا اعتدى عليك من قبل؟ وهناك من يتهمني بسرقة الاغاني والألحان، أقول من خلال صحيفة خليجية محترمة، لست بحاجة الى ذلك ولدي من الأغاني ما يكفيني، ودائما أتطلع للأحسن.

هل تفضل الاستماع الى الطرب القديم أو الجديد؟

٭ من الطبيعي أن أتأثر بالعمالقة، وسبق أن قلت إنني كنت متواجدا في أرقى الحفلات والمهرجات منذ البدايات، غنيت للعمالقة مثل عبدالحليم حافظ ووديع الصافي والصبوحة وغيرهم، كما أحب كل أغنية تتمتع بلحن جميل وكلمة تترك أثرا لدى المستمع، والصوت له تأثير كبير، خاصة الموال.

بما أنك تعيش حياة أسرية مع نجمة معروفة على مستوى الوطن العربي وأعمالها مؤثرة جدا.. هل تفكر أن تكون ممثلا إلى جانب الطرب؟

٭ صراحة أخاف من الفشل كثيرا، أنا مطرب أعشق اللون الذي أغنيه والحمد لله أتلقى عقودا من كل أنحاء العالم، واعتبر أن المطرب عندما يغني ويبدأ الجمهور بالتصفيق له يكون ملك المسرح والدراما وحتى السينما، لأنه في النهاية وصل الى النجومية من خلال فن أحبه أعطاه من روحه وقلبه وإحساسه وشعوره بكل كلمة غناها.