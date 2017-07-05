يغادر البلاد الشاعر الشيخ دعيج الخليفة بمعية مستشاره الإعلامي الشاعر فهد الخلاوي، وذلك غدا الخميس متوجها الى جمهورية مصر العربية وتحديدا محافظة الاسكندرية للإشراف ورعاية حفل «رابطة المدربين التربويين السنوي» والذي يشهد ايضا تكريمه بلقب سفير النوايا الحسنة من «المجلس القومي الأفريقي لحقوق الانسان» هو والشاعر الخلاوي.

وخلال الحفل، الذي سيقام بعد غد الجمعة بمسرح كلية «فيكتوريا» بالاسكندرية الساعة السابعة مساء ستمنح الجامعة الاميركية لدراسات الاحترافية «A.U.P.S» الدكتوراه الفخرية للخليفة، بحضور «رئيس رابطة المدربين التربويين» د.عيسى الشمري وعدد من السفراء والشخصيات المهمة والإعلاميين والمستشارين وغيرهم على مستوى العالم العربي.

يذكر أنه خلال الحفل سيتم منح 7 شخصيات عربية لقب سفير السلام والنوايا الحسنة، منهم الشيخ دعيج الخليفة والشاعر فهد الخلاوي، كما سيمنح 14 شخصية الدكتوراه الفخرية، و21 شخصية العضوية الفخرية والشرفية للرابطة.