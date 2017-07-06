مفرح الشمري

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منذ شهرين يرقد المطرب القدير حسين جاسم في مستشفى حسين مكي جمعة وذلك بعد أن تمكن المرض «الشين» من غزو جسمه فأصبح طريح الفراش لا يستطيع الجلوس.

المطرب القدير صاحب الأغنية الدينية الشهيرة «يا إله الكون» التي كانت بوابة دخوله للساحة الغنائية ساءت حالته كثيرا وهو حاليا ينتظر رحمة رب العالمين بحالته الصحية، خصوصا بعد ان رفضت مستشفيات لندن وأميركا استقباله بعد ان خاطبها نجله «علي» وأرسل التقارير الخاصة بوالده بسبب ان «المرض الشين» ولا يوجد علاج له!

ويعتبر حسين جاسم «مع حفظ الألقاب» أحد رواد الساحة الغنائية الكويتية والخليجية وأغانيه تردد ليومنا هذا مثل «الفرحة طابت» و«ناعم العود» و«طيا معيريس» و«حلفت عمري» وغيرها من الأغاني الوطنية، ويحتاج حاليا الى وقفة وفاء من رفاق دربه وعشاق صوته بزيارته والدعاء لعل وعسى ان تخفف زيارتهم ودعاؤهم له آلامه من مرضه الذي انهك جسمه لدرجة انه خسر وزنه بسببه، وهذا أقل واجب يتم عمله لإنسان شاركنا في افراحنا وأحزاننا، خصوصا انه من الأشخاص المتصالحين مع انفسهم ومع الآخرين.

يذكر ان المطرب القدير حسين جاسم اكتشف انه مصاب بالمرض «الشين» في يناير 2016 عن طريق المصادفة في مستشفى «بريدج» الذي ذهب إليه لإجراء بعض الفحوصات الطبية الاعتيادية.