لا يمكن أن نستهين باختيارات الجمهور وحسه الراقي

دلال العياف

عندما نقول «اذهب بعيدا»، فكأننا نقول «سكر الباب» لمنع دخول أي شائبة غير مستحبة الى حياتنا سواء كانت علاقة عاطفية انتهت بأسوأ أنواع النهايات وكانت لها تراكمات محزنة ارهقت كاهل المحب الذي تخلص من أي شعور ينتابه من ترسبات هذه العلاقة، ويسامح «اللي غلط عليه وآذاه بحياته» ليعطي نفسه محاولة للحب من جديد.

وهذا التأثر يكون في بعض العلاقات التي تصل نسبة التضحية فيها من طرف واحد الى درجة كبيرة فتصل الى طلب «خشبة النجاة» ومثل ما نقول بالكويتي «يالله السلامة»، فبعض حالات الحب تنتهي بالفشل لكن لو اعطينا انفسنا الفرصة لبداية جديدة فسيكون ذلك افضل. هكذا عبر الفنان المرهف الحس ذو الصوت القويم المتناسق الصافي كخيوط الذهب المتناثرة على نهر من القطرات الزرقاء التي تبث الأمل في روح من يسمعها حمد العماري في اغنيته الجديدة «اذهب بعيدا» وتشاركه غناءها الفنانة آلاء الهندي التي اثبتت انها من اقوى الاصوات الشبابية بالساحة الطربية.

«اذهب بعيدا» هي الاغنية الجديدة التي ستطرح خلال الايام المقبلة والتي تجمع بين حمد العماري وآلاء الهندي. وفي هذا الصدد قال العماري لـ «الأنباء»: «أشكر من خالص القلب اهتمام «الأنباء» بالفن والفنانين والتقاط الأخبار الحصرية، واليوم أخص جريدتكم الغراء بهذا الخبر وهو اصدار اغنية على الطريقة «السينغل» والتي سوف تطرح بالقناة الخاصة للشركة عبر «يوتيوب»، ومن ثم الاذاعات، وتغمرني السعادة لمشاركتي اختي وزميلة المهنة آلاء الهندي التي اشعر بارتياح فني طربي خاص وتناغم معها وذلك ينعكس على تقديم الاغنية بكل حب وتعاون، فالعمل الذي يدخل فيه احساس التعاون والاخاء والتوافق الفكري يظهر انعكاسه بشكل ايجابي يلحظه الجمهور الذويق للفن، والذي ابدا لا يمكن ان نستهين باختياراته وحسه الراقي».

وتابع العماري: «بدأنا الاغنية بعبارة «ان اعتدى الشريك على حدود قلبك.. فتحين ساعتها ثورة الحب العسكرية» ومن بعد تلك العبارة يأتي التفسير الواضح والصريح لمعنى حالة الاغنية، وكلماتها تشرح نفسها، وهي من كلمات الغيم والحاني وغنائي بمشاركة اختي الفنانة آلاء الهندي وتوزيع مشاري اليتيم ومكس وماستر جاسم محمد، وتقول بعض كلماتها: «اذهب بعيدا.. مللت تكرار الكلام.. الم تعد تفهم.. افضل انسحاب قلبي.. خشية تؤذيني ويحين مماتي»، والباقي فسوف يسمعه الجمهور، ونتمنى ان تحوز على اعجابهم وأن تتصف بالواقعية والسجية وتعبر عن اغلب الحالات الموجودة في مجتمعنا».