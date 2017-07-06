أحمد الفضلي

توصل المسؤولون عن حفل «ومضة الإبداع» الغنائي 2017 الذي يقام بشكل سنوي في العاصمة العمانية مسقط إلى اتفاق نهائي من نجما الأغنية الشبابية الفنان بدر الشعيبي والفنان عبدالعزيز الويس يكلف الثنائي بموجبه بإحياء حفل غنائي في 13 الجاري تقدمة خوله المراغي.

ومن المنتظر أن يغادر الشعيبي والويس البلاد مطلع الأسبوع المقبل وذلك لبدء الاستعدادات للحفل الذي سيقام في فندق شيراتون مسقط قاعة عمان والتي سبق ان استضافت العديد من الحفلات الغنائية لنجوم الأغنية الخليجية والعربية على امتداد السنوات الماضية، حيث سيقومان بعمل عدد من البروفات التي تسبق الحفل.

ومن المقرر أن يغادر بدر الشعيبي فور الانتهاء من عروض المسرحية الاستعراضية «شوبيز» التي تعرض حاليا على مسرح كيفان وتشهد مشاركة كم كبير من نجوم المسرح الاستعراضي، ويتولى الشعيبي عملية اخراج العمل خلاف مشاركته كممثل.

الجدير بالذكر أن بدر الشعيبي وعبدالعزيز الويس يعدان حاليا من أبرز الفنانين الشباب وأكثرهم طلبا للمشاركة في الحفلات العامة والخاصة خارج وداخل البلاد وسبق ان قدما عدة حفلات ناجحة في دول خليجية.