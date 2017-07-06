قامت النيابة المصرية بإخلاء سبيل سيدة قامت بتحطيم سيارة الفنان إيهاب توفيق واعتدت عليه، وقام الفنان بتحرير محضر ضدها.



وذكرت تقارير صحافية ان القصة بدأت عندما فوجئ توفيق بسيدة تعتدي عليه وتكسر سيارته، وتم القبض عليها وتقديمها للنيابة، وتحرير محضر ضدها، لكنه فوجئ بأن السيدة تتهمه بالتحرش بها.



وتبين من خلال التحقيقات أن السيدة تعاني من خلل عقلي، وأنها بالفعل قامت بتحطيم سيارة الفنان، وتنازل الفنان إيهاب توفيق عن المحضر وتم إخلاء سبيلها.



من ناحية أخرى، انتهى إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «جامدة جدا»، وهي من كلمات هاني عبداللطيف، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أنور عمرو.