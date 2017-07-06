أطلت الفنانة السعودية وعد في جلسة دردشة مع جمهورها في بث مباشر على «فيسبوك»، وأمطر «الفانز» نجمتهم بكم هائل من الأسئلة وكان بعضها سخيفا وأغضبتها كثيرا.

وأثارت وعد الجدل بسخريتها بسبب أحد معجبيها الذي وجه لها سؤالا إن كانت رجلا أو امرأة، لتجيب بخفة دم وهي «تضحك»: «لا والله أنا قرد».

ولدى سؤالها عن مدة غنائها في الأعراس، أعلنت «ممازحة»: «ما أغني في العرس، بطلت، أنا اعتزلت الفن».

كما توجه أحد الناشطين اليها بسؤال قائلا: «ليه ما تكلمتي عن موضوع أصالة؟ وشو مشكلتها؟»، لتجيب وعد بأن أمر أصالة لا يهمها بتاتا، وقالت: «ايش دخلني أنا؟»