«الموت ليس أكثر من بوابة عبور لبداية حياة أخرى».. بهذه الكلمات المقدسة في تاريخ مصر القديم يبدأ فيلم «The Mummy» في نسخته الجديدة من بطولة نجم الأكشن الأبرز في الـ 20 سنة الأخيرة توم كروز ونجم «غلادياتور» راسل كرو، والممثلة صوفيا بوتلة الجزائرية الأصل.

تدور أحداث الفيلم حول أميرة مصرية دفنت حية في تابوت منذ آلاف السنين وألقي تابوتها خارج مصر في صحراء بلاد الرافدين.

حاول مخرج العمل، اليكس كورتزمان الذي سبق له إثبات جدارته مع أفلام أكشن وخيال علمي مثل «ستار تريك» و«سبايدر مان»، إجراء تعديل شامل على شكل وصيغة هذه المعالجة، خاصة أن هذا العمل هو أول جزء تقدمه مجموعة «دارك يونيفيرس» التابعة لشركة انتاج استديوهات يونيفرسال، والتي تنوي تقديم معالجات جديدة لأفلام رعب كلاسيكية على غرار سلاسل أفلام مارفل ودي سي للأبطال الخارقين.

تعهد كروز لجمهوره بأن يكون الفيلم عميقا، وهو ما يمكن ملاحظته من كثافة الأحداث التي يجمعها العمل، بدون التخلي عن جرعة من المرح كما هو المعتاد في مثل هذه النوعية من الأعمال للتخفيف من حدة مواقف الرعب والإثارة التي تتخلله، وقال كروز في مقابلة ضمن الحملة الترويجية للفيلم: «انه مليء بالمغامرات ولكنه مسل وطريف أيضا»، أما المخرج كورتزمان فصرح قائلا: «قررنا اللعب على تنويعة مثيرة من الإيقاعات المتنوعة، إدراكا منا لجموح كروز، وسعيا لتجنب أي معوقات أمام سير العمل، لذلك تركت الحرية لنجم «المهمة المستحيلة» ليقدم الشخصية بعيدا عن أي نوع من السيطرة أو التحكم، وذلك لكي يتمكن بالفعل من إكساب المعالجة الجديدة هوى مختلف عن الأجزاء الثلاثة السابقة التي قدمها براندن فريسر، ونقلها إلى أجواء أكثر حداثة لكي يجد الجمهور نفسه فيها، ويبقى الحكم في النهاية على نجاح المشروع، الذي يقدم فيه راسيل كرو شخصية دكتور جيكل المرعبة، لشباك التذاكر».

تؤخذ على الفيلم بعض الهفوات التي غابت عن المخرج أهمها تشتيت ذهن المتفرج في التنقل بين الأزمنة وإقحام شخصية دكتور جيكل واكتشاف مقابر منذ عهد الصليبيين، ثم اكتشاف توم كروز وحبيبته لتابوت الأميرة «أمنحت» التي كانت على وشك أن تعتلي عرش والدها الملك، وانتقال المخرج بين الأماكن فقد بدأ في مصر ثم صحراء العراق، مضيفا مشهدا للإرهابيين وهم يدمرون احد المعالم الأثرية العراقية ثم انتقل الى لندن، ما تسبب في تشتت الكثيرين ممن حضروا الفيلم، وان جاز التعبير كان الفيلم عصيا على الفهم.

كل هذا التشتيت أخرج العمل مختلفا عن أجزائه السابقة، ولكنه نجح في أجزاء أخرى من الأحداث من حيث أسلوب سرد قصة الأميرة «أمنحت» وحوارها وهي مكبلة مع توم كروز، كما نجح كورتزمان في إخراج وتجسيد مشاهد الأكشن والرعب، فهذا ليس بجديد عليه فضلا عن اللياقة البدنية التي بدا عليها كروز على الرغم من كبر سنه.

ومن المشاهد التي تسترعي الانتباه مشهد صوفيا بوتلة وهي تفتح كتاب الموتى للتحالف مع الاله سيت الذي يضمن لها الاستيلاء على العرش بشرط أن يتجسد في شكلها الا أن هذه المؤامرة بين البشر والآلهة تفشل، وهنا نلحظ أن الأفكار العميقة التي وعدنا بها كروز في الحملات الترويجية كانت صادقة واستطاع بالفعل الوفاء بوعده.

نقطة أخيرة، وهي عدم انتباه المخرج الى تكرار سرد قصة الأميرة «أمنحت» ضمن الاحداث بشكل مختلف، ما أصاب المشاهد بالضجر، الا أن هذا التكرار كان في خدمة الدراما باعتقادنا.