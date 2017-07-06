صوفيا بوتلة راقصة وممثلة وعازفة فرنسية – جزائرية من مواليد 6 ابريل 1982، اشتهرت أساسا برقص الهيب هوب ورقص الشوارع، وأيضا عرفت بظهورها في إعلانات نايكي النسائية مع نجم الكرة العالمي الشهير ابراهيموفيتش، ووالدها هو ملحن الجاز الجزائري صافي بوتلة، وأمها مهندسة معمارية.

انتقلت صوفيا للعيش في فرنسا وهي في العاشرة من عمرها، وهناك اكتشفت مواهبها في الرقص، والتحقت بفريق الجمباز الايقاعي، حيث مثلت فرنسا في عدد من البطولات وهي في الثامنة عشرة من عمرها، ثم انتقلت الى عالم النجومية من خلال ظهورها في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وأثناء ذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات اللاذعة لها بعد أن ظهرت في مشهد خادش بأحد الأعمال الفرنسية.

وفتحت لها شهرتها في فرنسا أبواب الشهرة في هوليوود وكان أول عمل لها بعد انتقالها للولايات المتحدة هو «Street Dance2» سنة 2012، حيث أظهرت موهبتها في رقص الهيب هوب ورقص الشوارع، ما جعل دورها محوريا في الفيلم، ومن بعده استقرت بوتلة في ولاية كاليفورنيا وبرزت في عدد من أبرز أفلام هوليوود في السنوات السبع الأخيرة، حيث ظهرت في دور أميرة شريرة في الفضاء في فيلم «Star Trek Beyond» في 2016 وقبله كان دورها في فيلم الجاسوسية «Kingsman: The Secret Service» عام 2014 وعدد من أفلام الرعب، ولكنها كانت رديئة الانتاج حتى ظهرت في دور المومياء التي تريد الانتقام من العالم أمام نجمين من أكبر نجوم هوليوود «توم كروز وراسيل كرو» في الجزء الجديد من سلسلة أفلام «The Mummy» وما زال نجمها في سطوع دائم، وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالتها من الشرق الأوسط الا أنها ماضية بإيقاع جيد في فنها الذي تهواه.

وعلى الرغم من موهبة صوفيا بوتلة في الموسيقى التي ورثتها عن والدها الا أنها لم تجرب يوما أن تؤلف مقطوعات خاصة بها أو تقوم بتلحين أي عمل أو حتى تأليف موسيقى تصويرية لأي من أعمالها السينمائية أو التلفزيونية.