عبدالحميد الخطيب

يواصل الفنان القدير عبدالعزيز المسلم والفنانة هيا الشعيبي وحشد من نجوم المسرح ترويض الأسود والأفيال وذلك ضمن احداث مسرحية «جنوب أفريقيا» التي تعرض حاليا على مسرح نادي القادسية الرياضي وسط حضور جماهيري كبير. من جهته، اعتبر المسلم أن «جنوب افريقيا» هي حالة جديدة في المسرح الكويتي لأنها تربط بين الكوميديا والرعب والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الشارع، مشيرا الى ان الكوميديا هي اكبر عنصر مؤثر في هذا العرض.

وتعد هذه المسرحية الأكثر تكلفة إنتاجية في مسيرة مسرح السلام نظرا لكمّ الخدع والتقنيات الفنية وحجم الديكور وأبراج الإضاءة والأزياء وغيرها، واستطاع المسلم خلالها أن يدمج الكوميديا بالرعب ويسقط على كم من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الشارع.

ولفت عبدالعزيز المسلم الى ان المسرحية مازالت تقدم عروضها في الكويت وهي مستمرة طوال الأيام المقبلة مادام هناك اقبال جماهيري باستمرار، ومن المتوقع ان تتواصل العروض حتى عيد الأضحى المقبل، كاشفا عن وجود كم كبير من الخدع والحيوانات في المسرحية وهو ما دفعه الى توسعة خشبة المسرح على حساب بعض المقاعد الأمامية، لأن المعالجة الدرامية للعرض تتطلب ذلك، ملمحا الى ان الحشود الجماهيرية التي مازالت تتدفق على نادي القادسية الرياضي لمشاهدة المسرحية تثلج الصدر، مشيرا الى ان مسرحية «جنوب افريقيا» تنبذ العنصرية وتدعو الى وحدة الصف وتنمية الشعور الوطني تجاه البلد، متمنيا ان تظل اعماله تحظى بقبول الجمهور في الكويت ودول الخليج.

يذكر أن مسرحية «جنوب أفريقيا» تواصل عروضها بنجاح كبير على مسرح نادي القادسية الرياضي، وهي من تأليف وإخراج وبطولة عبدالعزيز المسلم، إلى جانب كل من هيا الشعيبي، أحلام حسن، شهاب حاجية، سعيد الملا، عبدالله الباروني، عبدالله المسلم، هاني الطباخ، بالإضافة إلى عدد من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل)، الموسيقى التصويرية مشعل المانع، كلمات الأشعار للشيخ دعيج الخليفة، الألحان للموسيقار عادل الفرحان، والفرقة الاستعراضية من مجموعة السلام الإعلامية بمشاركة فرقة نيويورك الأميركية.