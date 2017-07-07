مركز فني متحرك يساعد الأطفال على تجاوز أزماتهم النفسية

خلود أبو المجد

أتمت «لوياك» المرحلة الأولى من مشروع «قافلة الفن» الموجه لمساعدة الأطفال اللاجئين السوريين في مخيم الفاعور في البقاع.

و«قافلة الفن» هي عبارة عن مركز فني متحرك يتكون من ثلاث قاطرات تتحول الى فصول فنية تقدم للأطفال كل أنواع الفنون لتساعدهم على تجاوز أزماتهم النفسية التي خلفتها مشاهد الحرب المدمرة وتحول أحزانهم الى أفراح وإحباطاتهم ومخاوفهم الى ابداع عن طريق الفن التشكيلي والموسيقى والفنون المسرحية كالتمثال والرقص.

وحضر حفل افتتاح المشروع الفنان جمال سليمان، حيث أبدى إعجابهم بالكرافانات الملونة والمجهزة بشكل فني جميل شارك في تجهيزها فنانون من الشباب والصبايا من الكويت ولبنان والأردن والعراق وسورية ومصر، كما ساهم الشباب في تدريب الأطفال على الفنون المختلفة خلال أسبوع، وقدم الأطفال برنامجا فنيا يشمل عرضا مسرحيا وفقرات غنائية وفقرات راقصة وعلقوا لوحاتهم التي رسموها.

وستستمر «قافلة الفن» بتقديم الورش الفنية للأطفال ويقدر عدد المستفيدين 120 طفلا حتى نهاية ديسمبر المقبل، بينما تأمل «لوياك» من خلال حملتها زيادة عدد الورش وعدد المستفيدين من الأطفال ليبلغوا 250 طفلا حتى نهاية 2018.