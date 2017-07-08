هناك تحضيرات للجزء الثاني من المسلسل الإذاعي «المرحوم» وسيشارك فيه مجموعة من النجوم من الكويت والخليج

سماح جمال

برنامج «ربع الديوانية» الذي يبث عبر اثير اذاعة «88.8 نبض الكويت» سينتقل الى تركيا، هكذا بدأ الإعلامي خالد الانصاري حديثه لـ «الأنباء»، وقال موضحا: سنبدأ ببث برنامج «ربع الديوانية» من تركيا لمدة اسبوع منذ 23 الجاري، وتعتبر هذه النوعية من الانتقالات مهمة للبرنامج وللمستمعين على حد سواء، لما تضفيه من اجواء جديدة على روح البرنامج مستمدة من البيئة المحيطة بنا، والتي تجعلنا نخرج بأفكار ومواضيع جديدة، وهذه النقلة تعتبر في نفس الوقت فرصة لنا حتى نتعرف فيها على المواضيع التي تثير اهتمام المواطنين الكويتيين المتواجدين في تركيا بهذه الفترة من السنة، كما تعطينا المجال لنعكس جوانب من مجتمعنا هناك، وفي النهاية ينعكس كل هذا على المحتوى الذي نريد ايصاله عبر الاثير الى المستمعين ونكون بعيدين عن ايقاع الرتابة او الملل.

واشار الأنصاري الى أن فكرة انتقال برامج لاذاعة «88.8 نبض الكويت»، من دول اخرى خارج الكويت فكرة واردة في الفترة المقبلة، وسيكون لبرنامج «سنا الكويت» فرصة للانتقال كذلك الى تركيا ليبث من هناك، كاشفا عن اعادة حلقات المسلسل الاذاعي «المرحوم» الذي عرض رمضان الماضي في الفترة المقبلة، تلبية لرغبة الكثير من المستمعين الذين تعلقوا به، ومن ناحية اخرى حتى تكون هناك فرصة لمن لم يتمكن من متابعته في رمضان بأن يتابعه، واضاف: كما اننا نعمل حاليا على التحضير للجزء الثاني من المسلسل وسيشارك فيه مجموعة من النجوم من الكويت والخليج والذين سيشكلون اضافة جميلة للعمل، معتبرا ان العفوية والتلقائية التي امتاز بها مسلسل «المرحوم» هي التي مكنته من الحصول على جماهيرية وتجاوب مع الجمهور، وقال: ما نراه من تفاعل المستمعين مع المسلسل يرجع الى اننا انفسنا نضحك في كواليس العمل ونعتمد على الارتجال بصورة كبيرة، وكممثلين فيه ومشاركين في صناعته تربطنا علاقة حقيقية وتجمعنا الكثير من المواقف المضحكة فيما بيننا في حياتنا اليومية وحتى اثناء التسجيل.

واعترف الانصاري بأنه بانتقاله الى «88.8 نبض الكويت» حقق نقلة نوعية في حياته المهنية، وقال: فمنذ اليوم الأول مع اذاعة «88.8 نبض الكويت» ونظرتي للإعلام تغيرت نحو الأفضل، والحمد لله اننا اليوم نحتل المركز الأول بين الاذاعات المحلية بحسب الاحصاءات من الشركات المختصة، كما انني اعمل في بيئة عمل ايجابية وتربطنا علاقة صداقة واخوة حقيقية بكل افراد اسرة «نبض الكويت»، وكل هذا يساعدنا على تقديم افضل ما لدينا والارتقاء بالمحتوى الذي نقدمه.

هذا، ورأى ان الاذاعة لا تحتاج ان تنتقل الى شاشة التلفزيون، وقال مفسرا: شخصيا كانت لي تجربة سابقة في هذا النوع من الإعلام، ولكن بالنهاية الإذاعي الحقيقي يجب ان يكون اعتماده على صوته في ايصال كل ما لديه الى المستمعين وليس صورته، وان من يتبع الأسلوب المعاكس لذلك برأيي سيفقد الكثير من مهاراته الإذاعية، وحتى بيننا كمذيعي اذاعة فقط من دون وجود للكاميرات نستطيع أن نتصرف من منطلق اكثر راحة، نافيا ان تكون اخبار مواقع التواصل الاجتماعي او ما يتم تداوله عليها هي المادة الأساسية التي يعتمدون عليها سواء في برنامجهم «ربع الديوانية» او حتى في باقي برامج «نبض الكويت»، واكمل: الواقع ان 90% من الذي يتم تداوله من اخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، والناس اليوم باتت تفرق بين الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واصبحت تعرف توجهاتها وانتمائيتهم الحقيقية وما الذي يريدونه من خلال نشر او ترويج خبر بعينه.

وحول توجه اذاعة «نبض الكويت» الى التركيز على توزيع الجوائز والمسابقات عبر برامج المحطة او حتى حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال: نريد ان نسعد الجمهور ونريدهم ان يفوزوا، وهناك الكثير من الشركات التي تتواصل معنا ويعرض علينا عدد كبير من الجوائز لنقدمها للجمهور.

وعن اسباب غياب نوعية البرامج الحوارية المثيرة للجدل عن اثير «88.8 نبض الكويت»، قال خالد الأنصاري: ليست مسألة غياب ولكن سياستنا بعيدة عن برامج التي تعتمد سياسة «اعلام التشهير الرخيص» القائمة على التشهير وضرب الفنانين بعضهم لبعض، ونفضل ان نقدم الفنانين في حوارات تسلط الضوء على اعمالهم وعلاقاتهم الطيبة وتأثيرهم الايجابي على المجتمع.