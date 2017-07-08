انتقدت النجمة شيماء علي الأشخاص الذين يطلقون على أبنائهم أسماء «دول وبلدان» وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت شيماء: «لدي استفسار بسيط، اليوم في ظاهرة غريبة، كل ما واحد أنجب طفل يسميه على اسم دولة، ومنذ فترة قصيرة قرأت خبر مواطن يسمي ابنته بنغلاديش».

وأضافت: «ونعم بالدول، وليكون على بالكم إذا سميتوا ولدكم على اسم دولة معينة راح تتكفل هذه الدولة بالولد حتى الممات.. حرام اللي يصير».

جدير بالذكر ان شيماء شاركت خلال السباق الرمضاني لهذا العام بالمسلسل الكوميدي «رمانة»، إلى جانب الفنانة القديرة حياة الفهد، وعدد من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.