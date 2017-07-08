عبدالحميد الخطيب

رزق النجم الشاب إبراهيم دشتي بمولودة جديدة أطلق عليها اسم «بيبي»، ونشر دشتي في صفحته الرسمية على «انستغرام» صورة له وهو يحمل مولودته، وعلق عليها: «ولله الحمد والشكر الكثير، ربي عوضني بمولودة سميتها «بيبي»، اللهم احفظها لي وبارك لي فيها واجعلها من الذرية الصالحة».



وبمجرد إعلان إبراهيم عن قدوم «بيبي» إلى الحياة انهالت عليه تعليقات التهاني من نجوم الساحة الفنية والجمهور الذين تمنوا لمولودته الصحة والسعادة وان ينعم الله عليه بالاستقرار.

«فنون الأنباء» تبارك للنجم ابراهيم دشتي على مولودته الجديدة وتتمنى لها مستقبلا باهرا.

الجدير بالذكر أن «بيبي» هي المولود الثاني لابراهيم دشتي، حيث رزق قبلها بابن سماه «آدم»، الذي وافته المنية بعد ولادته مباشرة، حيث كان يعاني من مشاكل صحية.