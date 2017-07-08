أحمد الفضلي

أعربت النجمة البحرينية زهرة عرفات عن رضاها التام عن ردود الافعال الايجابية التي تواكب عروض احدث اعمالها الفنية والمتمثل بالمسرحية الكوميدية الاجتماعية «مبروك ما ياكم» التي تعرض حاليا على مسرح نادي اليرموك وتجمعها للعام الثاني على التوالي بغروب النجم حسن البلام بعد ان شاركتهم في العام الماضي في مسرحية «الحكم لكم».



وقالت عرفات، خلال حديثها لـ«الأنباء»: العمل يحتوي على نص جيد، ويقدم عن طريق فريق عمل منسجم بشكل كبير على خشبة المسرح من فنانين وفنيين ومخرج وغيرهم، وهذا ما يبرر نجاح الاعمال التي قدمها «غروب البلام» في السنوات الماضية، موضحة انها لم تتردد في المشاركة بالمسرحية بعد المشاركة الماضية في «الحكم لكم»، ولن تتردد في قبول اعمال اخرى في حال كان الدور يناسبها، وذلك لما التمسته من تعامل راق من قبل جميع طاقم عمل المسرحية.

وفيما يتعلق بردود الافعال التي واكبت مشاركتها في الدراما الرمضانية هذا العام والتي تمثلت بمسلسلي «دموع الافاعي» و«تعبت اراضيك»، ذكرت انها رغم انشغالها خلال رمضان الماضي لاحظت وجود ردود افعال جيدة للاعمال التي شاركت بها هذا العام.



وقالت: وجدت ردود افعال ايجابية التمستها من خلال حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي ومن المقربين مني لأعمالي الرمضانية وهذا يعتبر انجازا يؤكد جودة هذه الاعمال، خصوصا ان رمضان هذا العام شهد انتاج كم كبير من المسلسلات على مستوى الكويت والخليج، وفي ظل وجود زحمة اعمال تجد ردود افعال تشعرك بأنك حصدت النجاح وان تعبك طوال العام لم يذهب بلا فائدة، مبررة نجاح تلك الاعمال بعدة امور، من ابرزها وجود نصوص جيدة وفريق عمل متكامل، بجانب احتواء هذه الاعمال على العديد من الفنانين من ابرز نجوم الدراما الكويتية والخليجية.



وعما يتردد عن اقامتها في الكويت خلال الفترة المقبلة، ذكرت عرفات انها ليست غريبة عن الكويت التي تعبرها بلدها الثاني، ولها في الكويت اصدقاء وزملاء كثيرون يزيدون من حبها لهذا البلد الذي يعتبر موطنا لأي فنان خليجي او عربي.



وقالت: انا حاليا مقيمة في الكويت وهناك مشروع لاقامة دائمة في الفترة المقبلة لكن القرار ليس نهائيا حتى الآن، حيث يحتاج لترتيب بعض الامور في بلدي، والكويت والبحرين بلد واحد.