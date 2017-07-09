الحرارة الشديدة التي تشهدها دولة الكويت خلال موسم الصيف تجعل الكثير من المواطنين المقيمين على حد سواء يشدون الرحال إلى الخارج من أجل تمضية إجازة قصيرة بعيدة عن درجات الحرارة التي تجاوزت الخمسين درجة مئوية بالإضافة إلى درجات الرطوبة التي راحت تسابق بارتفاعها درجات الحرارة.

وتأخر عدد كبير من نجمات ونجوم الوسط الفني في الخروج لإجازاتهم الصيفية، وذلك لارتباطاتهم بعروض مسرحية قدمت خلال موسم #عيد_الفطر المبارك، ومنهم الفنانة إلهام الفضالة.

الفنانة إلهام الفضالة وعيالها



وتحدثت الفنانة عن هذه التجربة لـ"العربية.نت" قائلة إن "النجاح الذي حققته عروض مسرحية (كلمة السر – شرارة) اضطرنا إلى تمديد العروض لأيام إضافية ستتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري. وهذا ما جعلني أغير مواعيد الحجوزات الخاصة بإجازة الصيف والتي ينتظرها أفراد أسرتي على أحر من الجمر، وإجازتنا هذا العام ستبدأ في باريس مروراً بعدد من الدول والمدن الأوروبية من بينها تركيا في نهاية المطاف".

من جانبها قالت الفنانة شجون: "قضيت عدة أيام بين المنامة والكويت بانتظار أن ينتهي عدد من الزميلات الفنانات من العروض المسرحية خلال فترة العيد حيث نتعزم القيام برحلة مشتركة لعدد من المدن الأوروبية، ونحن نبحث عن الأجواء الباردة هرباً من موسم #الصيف الحار.

كما علقت الفنانة فاطمة الصفي قائلة: "بعد التجربة الناجحة التي قمت بها في صيف العام الماضي بالقيام بجولة أوروبية مع الزميلة الفنانة فرح الصراف وعدد من الأهل والأصدقاء وقمت خلالها بقيادة السيارة بين عدد من الدول الأوروبية نحن بصدد تكرار التجربة هذا العام. فور الانتهاء من عروض مسرحية (زين عقلة الأصبع) التي تم تمديدها لأكثر من مرة أمام الإقبال الجماهيري المتزايد.

محمود بوشهري



بدوره قال الفنان محمود بوشهري إنه "عد موسم مزدحم بالعمل أمامي إجازة قصيرة أعود بعدها إلى العمل لتصوير مسلسل جديد، ولكن قبيل ذلك أمامي إجازة بين الإمارات ثم عدد من الدول الأوروبية من بينها لندن وباريس وإسبانيا ولربما ألمانيا حسب الميزانية".



نور الغندور

أما الفنانة نور الغندور فقالت إن "إجازة هذا العام وكل عام تبدأ من القاهرة بصحبة الأهل، بعدها جولة في عدد من دول حوض المتوسط. وأنا مرتبطة بالعودة مبكراً للتحضير لعمل درامي سنشرع بتصويره في نهاية أغسطس المقبل".