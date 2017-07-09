نشرت الفنانة كندة حنا مقطع فيديو يعود إلى الجزء السابع من مسلسل «باب الحارة»، وهي تركض على السلالم بسرعة، قبل أن تصل إلى حديقة البيت وتسقي الزهور وتغني وترقص، مشيرة إلى أنها كانت حاملا يومها في الشهر السابع بالتوأم خلال تصوير المشاهد.

وعلقت حنا على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «انستغرام»: «رح اعترفلكن بسر ماقلتو لحدا من قبل.. بتصوير مشاهد بيت أهلي بالجزء السابع من باب الحارة كنت حامل بكريستينا وكاتليا.. وبتصوير هاد المشهد تحديدا الكل كان حاطط إيدو على قلبو».

يشار إلى أن كندة حنا متزوجة من المخرج ناجي طعمة وهي أم لثلاثة أولاد، كما أنها شاركت في الموسم التاسع من مسلسل «باب الحارة».