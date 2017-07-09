أصيبت النجمة يسرا بحالة من الغضب الشديد بعد انتشار عدد من الأخبار حول اعتذارها عن تقديم برنامج «الموعد»، والذي تستعد لتقديمه، وأنها وضعت المخرج رامي إمام.

ونفت يسرا، في تصريحات لها، هذه الأخبار مؤكدة أنها متحمسة لهذا البرنامج بسبب إيمانها بهدفه والرسالة التي يحملها، حيث يسعى البرنامج للترويج للسياحة في مصر من خلال استضافة عدد كبير من النجوم في رحلة لزيارة أجمل الأماكن في مصر. وأضافت أنها متمسكة بهذه الخطوة، وستعطي لها اهتماما كبيرا بل قررت تأجيل بعض الارتباطات الفنية من أجل التفرغ لها.

الجدير بالذكر ان يسرا شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «الحساب يجمع»، وشاركها البطولة فيه كل من محمود عبدالمغني، كريم فهمي، إيمان العاصي، بوسي، وندى موسى، والمسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.