عبدالحميد الخطيب

استمرارا للنجاح الذي تحصده النجمة المحبوبة شجون وتألقها من خلال الأعمال التي تقدمها والتي كان آخرها مسلسل «اليوم الأسود» وبرنامج «شوجي تايم» اللذين حصدا ناجحا كبيرا بين الجمهور رمضان الماضي، تظهر شجون في فيديو كليب جديد سيتم طرحه 17 الجاري وتتعاون فيه مع الفنان الكويتي «دافي» ويحمل عنوان «شنو الكلام هذا؟»، حيث انتشر عبر «السوشيال ميديا»، فيديوهات كثيرة لكواليس تصوير العمل وظهرت فيها شجون وهي سعيدة وترقص على وقع أنغام الأغنية بمصاحبة فرقة استعراضية.

وتعتبر هذه التجربة الثالثة للنجمة الشابة في مجال الفيديو كليب، حيث سبق لها ان شاركت مع الفنانة بقليس في فيديو كليب اغنية «دي جي»، وشاركت ايضا مع النجم بشار الشطي باغنية «قوم»، وحصدت مقاطع الفيديو للاغنية الجديدة نسبة مشاهدة عالية، وجاءت التعليقات مثنية على شجون واطلالتها التي تتسم بالبساطة والحماس في آن.