عبدالحميد الخطيب

تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ محمد عبدالله تنطلق الليلة على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية الدورة الـ 12 لمهرجان صيفي ثقافي الذي يقام في الفترة من 10 الجاري وحتى 29 منه، وذلك بحضور قيادات المجلس الوطني وعدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة والديبلوماسيين والجمهور، وسيحيي حفل الافتتاح الموسيقار راشد النويشر وفرقته الموسيقية والذين سيقدمون ليلة اغان كويتية.

ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة المتنوعة بين الأمسيات الغنائية والعروض الموسيقية والسينمائية والفعاليات الثقافية التي تنتظر الجمهور لحضورها، ومنها تقديم ليلة موسيقية للفنان حميد منصور الجمعة المقبلة على مسرح عبدالحسين عبدالرضا، يتبعها في اليوم التالي «السبت» تحيي فرقة فهد بن حسين للفنون الشعبية أمسية بمسرح متحف الكويت الوطنية.

ويشهد مسرح عبدالحسين عبدالرضا الخميس 20 الجاري ليلة موسيقية للفنان يوسف عباس وفرقة الابان، اما يوم السبت 22 الجاري فيقيم المخرج أحمد الخلف ورشة «مهارات سينمائية» تستمر لمدة يومين في مركز عبدالعزيز حسين الثقافي، وعلى مسرح الدسمة تقام ندوة فكرية عن مراحل الإنتاج المسرحي للدكتور جمال الياقوت، تتبعها ورشة أخرى عن مهارات فن الماكياج السينمائي بمركز عبدالعزيز حسين الثقافي يوم الاثنين 24 الجاري، فيما تعرض مسرحية «كمبوشة» لفرقة المسرح الشعبي على مسرح الدسمة يوم الثلاثاء 25 الجاري، تليها الأربعاء ورشة عن فن المونتاج بمركز عبدالعزيز حسين الثقافي يقدمها مشعل العوام، ثم ورشة رسم الأنمي الرقمي بمكتبة الكويت الوطنية الخميس 27 الجاري وعرض سينمائي ديجيتال في سينما ليلى غاليري في اليوم نفسه، بينما تعرض مسرحية «عطسة» لفرقة المسرح الكويتي على مسرح الدسمة يوم الجمعة 28 الجاري، يليها السبت حفل الختام الذي يحييه الفنان سلمان العماري بأمسية غنائية شعبية.