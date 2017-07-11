عبدالحميد الخطيب

في الحقل السينمائي الكويتي كثيرا ما تتم المناداة بضرورة توفير الدعم لتنمية تلك الصناعة المهمة التي تعتبر مرآة للمجتمع وناقلة للكثير من القضايا، وقد اخذت مجموعة من الشباب المبادرة واخترقوا هذا المجال لكن من خلال افلام معظمها تسجيلية قصيرة تنتج فقط للمشاركة في المهرجانات، وقليل منها روائي طويل لكنه لم يرق الى المنافسة السينمائية مع الافلام المصرية والأجنبية والهندية، وهذا بالقطع لا ينفي وجود عدد محدود جدا من الافلام التي اصابت الهدف وحصدت جماهيرية كبيرة وحققت مردودا ماديا ومعنويا واضحا.

وتستحق مبادرة بعض الفنانين والشركات الخاصة بإنتاج افلام روائية طويلة الثناء، رغم ما يؤخذ على التصريحات التي تطلق من البعض هنا وهناك بان افلامهم ليست كسابقتها وأنها «راح تكسر الدنيا» وسيكون تصويرها عالميا لنفاجئ بعد ذلك بتقديم عمل ضعيف في كل عناصره ولا يصلح لان يعرض على الشاشة الكبيرة، ما يسبب ضررا بالغا لكل الجهود الجادة التي تحاول ان تصنع الفارق في هذه الصناعة، ولاسيما ان مثل تلك التصريحات «الرنانة» لا تخدم الأفكار الحقيقية وتدفع الجمهور الى فقد الثقة في اعمال السينما المحلية.

ومن الأفلام التي تعبر عن المحاولات الجادة لتقديم اعمال سينمائية كويتية قوية ومنافسة فيلم «خميس وجمعة - هروب اجباري» من انتاج شركة «فروغي»، والذي استقبله الجمهور بشكل جيد وحصد ردود أفعال قوية منذ بداية عرضه في عيد الفطر وحتى الان، خصوصا انه جمع عناصر العمل السينمائي كلها من انتاج واخراج وممثلين وبنية فنية وتصوير مبهر وغيرها، بالإضافة إلى انه يشهد مشاركة نخبة من نجوم الساحة الفنية الكويتية والخليجية وفي مقدمتهم النجم القدير طارق العلي والفنانان عبدالله زيد ومحمد الصيرفي، ومعهم ضيوف الشرف: عبدالرحمن العقل واحمد السلمان وهند البلوشي وميس كمر وفيصل العميري وخالد العجيرب وشيلاء سبت وعماد العكاري وخالد المظفر ونواف النجم وسلطان العلي وفرحان العلي ومحمد باش وخالد الشمري وشاهين الشاهين وحميد البلوشي.

«خميس وجمعة - هروب اجباري» لم يخرج عن الوظيفة الأساسية للسينما وهي الترفيه، حيث يقدم على مدى ساعتين تقريبا متعة جمالية وقيمة فنية عالية من خلال احداث متراتبة تدور حول قصة خميس الذين يقطن في احدى دور الرعاية وتمضي حياته طبيعية حتى تلجأ اليه حفيدته وتطلب منه مساعدتها في مواجهة والدها الذي يريد ان يزوجها برجل يكبرها في العمر، فيقرر خميس التدخل ومواجهة ابنه الذي أودعه دار الرعاية، ويقوم صديقه جمعة- وهو ضابط متقاعد- بالانضمام اليه، ويخوض الثنائي مغامرات عدة بعد هروبهما من الدار بحثا عن منزل الابن فيقع جمعة ضحية احدى العصابات ويحاول خميس نجدته بالتعاون مع احد الضباط، وتتوالى الاحداث الى ان ينقذ خميس صديقه وينجح في اقناع نجله بالرجوع عن قراره بتزويج بنته من رجل يكبرها في العمر، كل ذلك في اطار من الكوميديا الخفيفة والأحداث الساخرة الخالية من اي ابتذال او اسفاف.

سلسلة الاعمال السينمائية التي قدمها طارق العلي، والذي يبهرنا بأدائه الجميل في كل تجربة يخوضها، اثبتت انه نجم «يعرف من اين تؤكل الكتف»، فقد اظهر العلي في فيلمه الجديد جوانب تمثيلية مختلفة واتسم اداؤه بالهدوء و«التكانة» ومرر العديد من القيم عبر حوارات وضعها السيناريست عاطف عبدالدايم بحرفية عالية ضمن الاحداث، كما اعطى الانسجام القوي بين العلي وبين عبدالله زيد واقعية للمواقف التي يمران بها، هذا بالإضافة الى اجادة باقي الفنانين لأدوارهم، والرؤية الرائعة للمخرج علي رجب التي حازت اعجاب كل من حضر الفيلم.

تجربة «خميس وجمعة - هروب اجباري» ناجحة بكل المقاييس، هذا ما لمسناه من ردود الافعال للجمهور عند مشاهدته في «سنسكيب» الافنيوز، ونتمنى ان تستمر تلك التجارب المهمة التي تثري الساحة السينمائية الكويتية بأعمال قيمة فيها المتعة والاستفادة معا.