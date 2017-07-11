أحمد الفضلي

نفى الفنان عبدالمحسن القفاص قيامه وبقية طاقم عمل مسرحية «بيت الكريستال» برفع دعوى قضائية ضد منتج المسرحية التي كان من المفترض انطلاق عروضها بدءا من اول ايام عيد الفطر الماضي قبل ان تلغى لعدة أسباب.

وأفاد القفاص، خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء» من مكان اقامته في العاصمة المصرية (القاهرة)، انه لم يقم برفع قضية ضد منتج المسرحية بسبب عدم عرضها رغم خضوعه وكل فريق العمل لعدة بروفات في الكويت قبل توجهم الى العاصمة البحرينية (المنامة) لعرض العمل هناك لكنه توقف لأسباب لا علاقة لها بالفنانين المشاركين، وكان من المفترض الا تحدث، لكن سوء التنسيق من قبل المنتج تسبب بعدم عرض المسرحية.

وأضاف انه وبقية طاقم عمل المسرحية وبعد إبلاغهم بعدم عرضها يدركون انهم ليسوا المتسببين في قرار الإيقاف ويحق لهم مقاضاة المنتج لكنهم اختاروا الانتظار حاليا وعدم القيام بأي خطوة لعل الأمور تنتهي بشكل ودي، موضحا انه في حال عدم انتهائها بشكل ودي يجب التوجه الى القنوات القانونية.

جدير بالذكر ان مسرحية «بيت الكريستال» سبق وان تم التجهيز لها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي في الكويت عن طريق منتج بحريني استقطب للعمل كما كبيرا من الفنانين الكويتيين للمشاركة في العمل الذي كان من المفترض عرضه في البحرين بقيادة المخرج والفنان خالد امين وهم خلاف عبدالمحسن القفاص كل من الفنانة غدير السبتي ومحمد صفر ويوسف البلوشي.