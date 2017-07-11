عبدالحميد الخطيب

تعتبر محاولة تقديم عمل مسرحي برؤية مختلفة عما يقدم حاليا معادلة صعبة في ظل ندرة الأفكار المطروحة والتي يمكن ان تحمل قصصا مختلفة عن السابق، لكن الفنان عبدالعزيز المسلم استطاع حل المعادلة ووصل الى توليفة مسرحية لم تقدم من قبل، مزج فيها بين الكوميديا والموقف والرعب والأكشن والإثارة والإبهار، هذا ما لمسناه عند حضورنا احد عروض مسرحية «جنوب افريقيا» التي يقدمها مسرح السلام في نادي القادسية الرياضي بحولي، حيث وجدنا خلاف الإقبال الجماهيري الكبير قصة جديدة وأداء تمثيليا محترفا وتقنيات مبهرة جدا.

قصة المسرحية تتناول فكرة قدرة الشعوب على التخلص من العنصرية البغيضة التي تنخر في جسد المجتمع، وكيفية التحول من الهدم إلى البناء والتعمير ونمو البنية التحتية والاقتصاد من خلال منهج وطني يحافظ على الهوية المحلية ولا يفقدها رونقها، وتنطلق الأحداث من خلال مشهد يلخص صراعا محتدما على ملكية الأرض تدور رحاه بين السكان الأصليين في جنوب افريقيا المنقسمين إلى مجموعتين، فالأولى تريد التمسك بأرضها رغم المساوئ التي فيها، والثانية ترغب في بيع الأرض، وهذه الفئة مدفوعة إلى هذا الاتجاه بإيعاز من الرجل الأجنبي الذي يأمل بتحويل الأكواخ والمساكن البدائية الى منتجع متطور يتوافر فيه جميع سبل الراحة.

وحيال ذلك يهرب من يهرب ويصمد من يرفض الرحيل عن وطنه، لأنه يرى أن من يفرط في أرضه سيكون مآله إلى زوال، وتأتي الجرافات لإنشاء المشاريع الجديدة، فتحدث فوضى عارمة على خشبة المسرح وكأن ما يجري يشير إلى ما يحدث في ساحة معركة، وتمضي الأحداث ضمن هذا السياق وتختفي الأكواخ ويظهر المنتجع الذي يديره تامبا (عبدالله الرميان) الرجل الأفريقي بمساعدة الرجل الأجنبي (سعيد الملا) والفتاة المصرية ويبحث الثلاثي عن مستثمر يشتري المنتجع المهدد بالخطر.

وفي هذه الأثناء، يتوافد السياح من دول الخليج على المنتجع فيصل الشاب فلاح الذي لا يستطيع أداء أي شيء فهو دائما يلجأ إلى والده في حل المشكلات التي تواجهه، ليس من باب التقدير والتوقير بل لأنه يفتقر الى الحكمة واتخاذ الرأي السديد، ثم يدخل الطفل فهد الذي يريد ان يحجز غرفة في الفندق.

وتتصاعد الأحداث ويصل بو جمال وزوجته فوزية لتمضية شهر العسل في الفندق (شهاب حاجية وأحلام حسن)، وتواجههما بعض العقبات، لاسيما بعد تعقب سالم طليق فوزية (عبدالعزيز المسلم)، فيأتي الى الفندق ذاته، راغبا باستعادة زوجته لكن رغبته تبدو صعبة المنال، خصوصا عقب ارتباط فوزية بالرجل الثري بو جمال.

وتمضي الأحداث إلى أن يكتشف الجمهور أن سالم طلق زوجته للمرة الثالثة لأسباب تافهة، ويحدث صراع على فوزية بين بوجمال وسالم ضمن مفارقات كوميدية.

وتدخل ضمن هذا الصراع المليونيرة المزيفة فرح (هيا الشعيبي) التي تريد تحقيق الثروة من خلال الإقامة في الفندق الذي يرتاده أبناء الخليج الأثرياء وللظفر بأحد الأغنياء لينتشلها من الفقر الذي تعانيه، وهنا إشارة الى أن الكل يبحث عن الثروة عبر أقصر الطرق وأسهلها.

وتتوالى الأحداث إلى أن تظهر الحيوانات المفترسة في المنتجع ويتم استدعاء الشرطة للسيطرة على الموقف وفي خضم هذه الفوضى يقدم السكان الأصليون على اختطاف مجموعة من العاملين والنزلاء في المنتجع لأنهم يريدون استرجاع أرضهم وحينها يدركون أن التناحر بين أبناء البلد الواحد لا طائل منه بل سيضاعف من المشكلة وسيكون عرضة إلى المزيد من التشرذم والشتات.

مسرحية «جنوب افريقيا» بشكل عام عبارة عن ابهار عالمي بروح كويتية وتحمل أحداثها معاني وطنية جميلة قدمت ضمن قالب فكاهي يمزج بين غرابة الموقف وطرافته، واستطاع عبدالعزيز المسلم عبر مفارقات متنوعة من تقديم كوميديا راقية مع الثنائي أحلام حسن وشهاب حاجية، وإن كانت كفة المسلم هي الأرجح، وأظهرت هيا الشعيبي ملكات تمثيلية متميزة بأدائها «السهل الممتنع»، كما أظهر سعيد الملا وعبدالله الرميان وباقي الفنانين الشباب قدرة على تقديم كوميديا جميلة في معظم الأوقات.