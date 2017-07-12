طلبت الفنانة التونسية درة من المخرج مجدي الهواري تأجيل تصوير مشاهدها في مسلسل «الشارع اللي ورانا» لحين الانتهاء من جولتها العربية للترويج لفيلم «تصبح على خير»، والتي شملت عدة دول.

واختار الهواري تصوير المشاهد، التي يشارك فيها الفنان فاروق الفيشاوي، خلال الأسبوع المقبل، وتأجيل تصوير مشاهد درة إلى الأسبوع التالي، خاصة أن المسلسل تقرر عرضه نهاية العام الحالي، ولن ينتظر موسم دراما رمضان.

والمسلسل تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدى الهواري، ويبدأ تصوير مشاهده الأولى بمنطقة شبرامنت.



وتشارك التونسية درة في جولة عربية مع أبطال فيلم «تصبح على خير»، للترويج للعمل، بدأت من دولة الإمارات العربية المتحدة، وامتدت إلى لبنان، قبل الانتقال إلى الأردن.

ويشارك في بطولة «تصبح على خير» نور، محمود البزاوي، درة، ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.