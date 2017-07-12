واصلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين إثارة الجدل حولها بسبب ملابسها الجريئة التي تظهر بها في حفلاتها، ومؤخرا أحيت دوللي حفلا بمناسبة إطلاق «شاشات» جديدة لإحدى شركات الإلكترونيات.

وحضرت دوللي بفستان جريء بصحبة مدير أعمالها محمود عبدالستار، واستغرب البعض اصطحابها لابنتها «نور» التي كانت تقوم بالتقاط الصور لوالدتها خلال فقرتها.

وقدمت دوللي خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة منها «بنت شرقية»، «دوبني فيك»، «زي اي بنت»، «نظرة واحدة» و«غير كل البنات»، بالإضافة إلى «حبيبي يا عيني» و«سهر الليالي» لفيروز.

من جانب آخر، أثارت الفنانة اللبنانية إليسا الجدل أخيرا، وذلك عندما نشرت صورة لها عبر صفحتها على «إنستغرام»، استطاعت من خلالها أن تلفت نظر جمهورها بسبب إطلالتها الجريئة.



فقد ارتدت إليسا فستانا ذا لون وردي مصنوعا من القماش الشفاف، لكنه كان مفتوحا من أحد جوانبه، إضافة إلى أنه كان مفتوحا عند الصدر أيضا، وهذا ما جعل الجمهور يسأل عن السبب وراء حرصها الدائم على ارتداء أزياء جريئة، حيث إن بعض التعليقات جاءت بهذا النص: «انتي لابسة من غير هدوم.. هو فاضل إيه مش باين.. أنا بعشقك بس لو تلبسي هدوم محترمة شوية».

من جهته، أوضح أمين أبي ياغي مدير أعمال إليسا أنها لا ترد على مثل هذا الكلام وترفض التعليق.



وقال، حسب موقع «نواعم»، إنها كانت مشغولة في خلال الفترة الماضية بتصوير كليب أغنية «عكس اللي شايفينها»، التي اختارتها لأنها تعبر عن شخصيتها، مشيرا إلى أنها أدت في الكليب دور «داني بسترس» الممثلة والراقصة اللبنانية الشهيرة التي انتحرت بإطلاق النار على نفسها أواخر تسعينيات القرن الماضي نتيجة حزنها على وفاة نجلها.