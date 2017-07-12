اعترف المخرج مروان حامد بإقدامه على حذف كل مشاهد الفنانتين شيرين رضا ونجلاء بدر من فيلم «الأصليين»، لكنه نفى أن يكون قراره باستبعاد النجمتين من العمل متأخرا، وأكد أنه أبلغهما بقراره بعد أيام قليلة من تصوير المشاهد، بعدما شاهد النسخة الكاملة للعمل، واكتشف أن مدته طويلة جدا وهو ما سيسبب الكثير من «الملل والزهق» للمشاهدين ويؤثر على إيقاع الفيلم.

وتم الكشف عن تفاصيل القصة في تصريحات صحافية لنجلاء بدر، حيث علقت على عدم وجودها داخل أحداث الفيلم رغم الإعلان سابقا عن مشاركتها كضيفة شرف، وأكدت أن دورها لم يحذف بمفرده وإنما تم حذف دور الفنانة شيرين رضا أيضا، وقالت إنها تلقت اتصالا من المخرج مروان حامد لتبرير حذف دورها بالكامل في اللحظات الأخيرة قبل عرض الفيلم وأنها اقتنعت تماما برأيه الفني، خاصة أن مدة ساعات العرض طويلة جدا ولم تكن تتحمل مشاهد إضافية.

واكد حامد أن قراره حذف المشاهد لم يكن وليد اللحظات الأخيرة وإنما تم اتخاذ القرار منذ عدة أشهر وأضاف: أبلغت نجلاء بالقرار بعد تصويرها المشاهد بفترة قليلة جدا وتفهمت ذلك تماما، وهي على قدر كبير من الاحترام والموهبة، خاصة أنها لم تعترض بعدما رأت أن هذا المشهد من الممكن أن يحدث خللا في إيقاع الفيلم.