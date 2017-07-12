تسوية

متعهد حفلات متضايق حيل من تصرف مغنية خليجية وقاعد يدور على واسطات لتسوية خلافه معاها بعد ما هددته باللجوء للقضاء لعدم حصولها على اجرها المتفق عليه علشان سمعته على قولته.. زين تسوي!

خوف

منتج هالأيام خايف من ممثلة تخرب شغله في إحدى القنوات اللي عرفهم من خلالها بعد ما استبعدها من عمله اليديد لأنها طلبت منه تأجيل تصوير العمل بسبب ظروفها الخاصة.. دام چذي ليش ما وافقت على طلبها؟!

نظافة

ممثلة خليجية طلبت من زميلتها انها تهتم بالنظافة شوية لأنه ريحة جسمها تدوخ الراس خصوصا في هالأجواء الحارة اللي تجتاح الخليج الشي اللي زعلت عليها هالزميلة وصكتها بلوك.. النظافة من الإيمان.. ليش الزعل؟!