دلال العياف

نعترف بأن في الآونة الأخيرة كثيرا من الشباب يعانون من عدم الاهتمام من بعض الملحنين والكتاب وقلة الدعم، لكن «ملحن الجيلين» فهد الناصر يصر على ان يحتوي الشباب ويدعمهم، يحتويهم بكل ما أوتي من قوة، حيث يمد لهم يد العطاء اللامتناهي.

الناصر جمع مجموعة من الشباب الذين يمتلكون حسا فنيا راقيا، بنظرته الثاقبة كملحن، فمجهره يكتشف من يمتلك الخصال الصوتية الذهبية والأداء المتميز، وهنا نجده يعطي النصائح ويقدم لتلك المواهب الأفضل.

فهد الناصر قدم الكثير من الأعمال الفنية التي سجلت في ارشيفه الرائع ولديه ثقافة فنية قوية لا يستهان بها، فهو متشبث بالماضي الجميل العريق وأيضا بالحاضر الذي له أساس قويم، ولديه سفينة من المواهب المذهلة يقودها كالنوخذة، ولا يسمع من يثرثر من دون معنى، ومثل ما نقول بالكويتي «صمخ نواخذة» اي انه يعرف خط سيره وواثق في خطاه ولا يستمع للغير الذي يقول ما لا ينفع، واليوم فهد لديه عمل لحني جديد لصوت جميل يمتلك قدرة وهو الفنان عادل العماني والذي يصدح بأغنية من كلمات عبدالله العماني وتوزيع عادل الفرحان ومكس ماستر منتظر الزاير، ويقول مطلعها: «غايب وموجود.. في قلبي موجود حبيبي.. ناطر متى تعود.. ارجعلي يالله انا منتظرك تعود..» وسوف تصدر الأغنية قريبا جدا.



وصرح الناصر لـ «الأنباء»، قائلا: «التوجه لخلق صف آخر من النجوم الشباب مستمر من خلال الدعم اللامحدود لهم، ليتأكد كل من يقرأ الخبر عبر «الأنباء» بأننا مازلنا مع الشباب قلبا وقالبا، وفي هذا الصدد لدي اغنيه تحمل عنوان «غايب وموجود» لعادل العماني وهو خامة جميلة تستحق الدعم، وعمل آخر يحمل عنوان «الحب مقسوم» وهو لحن قدمته للصوت الشبابي الجديد ناصر الراشد، وهو دعم شبابي آخر من كلمات عبدالله العماني وتوزيع وماستر ربيع الصيداوي».



وأضاف الناصر: «كما سيرى النور خلال الشهرين المقبلين الالبوم الجديد للفنان والنجم الشاب، الصغير بعمره الكبير بفنه، مطرف يوسف المطرف، وها نحن نؤكد دعم المسيرة الشبابية بكل ما أوتينا من قوة، وعسى الله يقدرنا على تقديم الأفضل».