خلود أبوالمجد

بدأ مساء اول من امس عرض الجزء الثالث من فيلم «CARS٣» في جراند سينما ـ الحمراء، وهو واحد من سلسلة أفلام والت ديزني التي تعلق بها الجمهور، ويحكي الفيلم عن شخصية بطل السباقات «ماكوين» الذي يحمل رقم 95 ويتمكن من إحراز الفوز في جميع المسابقات التي يشارك فيها، لما يتمتع به من مهارة عالية مكنته من ذلك طوال فترة شبابه، وفي الجزء الثالث نرى مستوى «ماكوين» يتراجع ولا يتمكن من كسر الأرقام القياسية التي يحققها أحد الشباب، الذي يعرضه للإصابة تجعله يفكر في الاعتزال إلا أن أصدقاءه يثنونه عن هذا القرار، وتوفر له الشركة الراعية كل الامكانات التكنولوجية للتدريب على أحدث ما تم التوصل اليه في مجال الراليات، لكنه يرفض الانصياع لتدريبات المدربة الشابة «كروز» التي تعمل على إعادة تأهيله لاستعادة لياقته، ما يجعلها غير قادرة على الاستمرار معه بعد أن تحاول الشركة الراعية له ثنيه عن الاستمرار وإقناعه باستثمار شهرته ونجاحه في بيع منتجات تحمل اسمه، فيصبح لا سبيل أمامه إلا أن يضع شرطا للموافقة على هذا أن يشترك في آخر سباق له، وهو إنه اذا نال اللقب بعد أن يعمل على التدريب بطريقته القديمة فلا يمكن لأحد إجباره على الاعتزال إلا في الوقت الذي يحدده هو، وان لم يحدث فيعلن اعتزاله الفوري.

قصة فيلم «CARS٣» جميلة وتسلط الضوء الصراع بين الأجيال وضرورة الوصول لطريقة للتفاهم وتبادل الخبرات بين الجيلين الكبار والشباب، فلا غنى عن حماس الشباب الممزوج بالتطور والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا التي أضافت للحياة في كل المجالات الكثير من التقدم والرقي، والتي إن تداخلت مع خبرة وحنكة الكبار فستحقق مزيدا من النجاح.

تحمل احداث الفيلم كثيرا من المفاهيم والقيم الراقية التي يجب زرعها في الأطفال، كما تحمل البسمة في كثير من المشاهد التي تجذب جمهور كبارا وصغارا، فيقدم متعة على مدى ساعتين دون الشعور بالملل.

والجدير بالذكر ان الفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ دانيال جيرسون، واﺧﺮاج بريان في، وبطولة كل من: أوين ويلسون (ماكوين البرق)، كريستيلا ألونزو (كروز راميريز)، كريس كوبر (سموكي)، ناثان فيليون (ستيرلينغ).