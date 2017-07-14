الخميسي: المسرح والسينما كانا الإطارين اللذين جمعا الفنون الأخرى

مشعل: تطوير الألحان التراثية الكويتية من أجل الوصول بها إلى العالمية

الملا قدم مع الطلاب خمس أغنيات نالت إعجاب الجميع خلود أبو المجد

لاقــــت مشاريع طلبــــة «البروتيجيز» نجاحات كبيرة خلال السنوات الست الماضية، ابتداء من مشروع الجيل الأول بعنوان «السارية»، حين قرر الطلاب انشاء نصب تذكاري يجسد لحظة مفصلية في تاريخ تحرير الكويت من خلال حركة الرجال وهم يتسلقون اكتاف بعضهم بعضا لرفع علم الكويت الذي يظهر على شكل شراع كتب عليه النشيد الوطني. ويشكل برنامج «البروتيجيز» علامة فارقة في إطار الجهود الشبابية التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتفكير واتخاذ القرارات المناسبة، ويجمع المشاركون على أهمية الرسالة التي يتبناها البرنامج لجهة التركيز على كيفية إعطاء الشباب القدرة على التفكير والتدخل في عملية زرع القيم وتوسيع المدارك لديهم، حتى يتمكنوا من تقييم أي عمل أو معلومة تصل إليهم، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ومن بين الفعاليات هذا العام، أقيم يوم «البروتيجيز» الفني، وضم 3 فقرات قدمت مساء أمس الأول من 3 عصرا وحتى 9 مساء على مسرح عبدالحسين عبدالرضا تناولت تاريخ مجموعة من اكبر المطربين والملحنين الكويتيين والعرب على امتداد ما يقارب قرن من الزمان وذلك عبر محاضرات قدمها ثلاثة من كبار المجددين في الموسيقى المحلية والعربية هم: د.فتحي الخميسي استاذ البيانو بأكاديمية الفنون المصرية والمغني وعازف آلة الكلارينيت مشعل الحسين والملحن الكبير سليمان الملا.

في الفقرة الاولى التي استمرت اكثر من ساعتين قدم د.فتحي الخميسي اغاني لسيدة الغناء العربي أم كلثوم ومحمدعبدالوهاب ومحمد فوزي وعبدالحليم حافظ وشادية على سبيل الاستشهاد لتوضيح الفرق بين اغنية السينما واغنية القاعة، وذلك في المحاضرة التي ألقاها وجمعت بين النواحي العملية كالعزف على البيانو لعدد من موسيقى الاغاني والناحية النظرية في استعراض تاريخ أغاني الافلام ودورها في الارتقاء بالاغنية من حالة الاطالة والملل الى البهجة والمرح والخفة والسرعة منذ بداية الثلاثينيات، ما ادى الى انصرف جمهور المستمعين عن المسرح الى السينما بولائه للأغنية الفردية وملحقاتها من ليال ومواويل، وانتقلت بلابل مصر المغردة من خشبة المسرح الى شاشة السينما.

وقسم د.الخميسي مدارس التأليف الموسيقي الى ثلاث مدارس، الاولى كلاسيكية قديمة تزعمها محمد عثمان‏، ‏ ثم كلاسيكية جديدة اسسها سيد درويش‏، ورومانتيكية قادها القصبجي ومحمد عبدالوهاب‏، ورياض السنباطي وجدد دماءها محمد الموجي والشريف والطويل‏، وقال: انقسمت الموسيقى المصرية بعد سيد درويش اي بعد العام 1930 لتيارين مستقلين «تيار الأغنية السينمائية» وتيار «الاغنية خارج السينما» يعني الأغنية في المسارح والقاعات الموسيقية، تيار السينما عرف من السينما مثل محمد فوزي وليلي مراد وأسمهان، وتيار خارج السينما عرف من الغناء في القاعات مثل ام كلثوم، طبعا الغالبية من الفنانين كانت سينمائية لأن اغنية السينما جددت دماء الموسيقى المصرية.

واضاف أن المسرح والسينما تواليا في التاريخ كانا الإطارين اللذين جمعا الفنون الاخرى «الفنون السبع الرئيسية» لكل بلاد العالم وبالذات اوروبا وهي الرقص والموسيقى والشعر والرسم والنحت والعمارة والسينما، مشددا على ان السينما جددت الدماء للموسيقيين بالقوانين الموسيقية الجديدة التي فرضتها وهي اعتماد الأغنية الراقصة (المرتكزة على الإيقاع الراقص)، واتخاذ السرعة، واختصار المقدمات والفواصل الآلية، والغاء قوالب الغناء الأربعة (الموال والقصيد والدور والموشح) وإلغاء المعزوفات (التقاسيم والتحميلة).

وذكر أن الأغنية السينمائية تطورت على يد عدد من الملحنين الكبار ومنهم محمد عبدالوهاب، وفيها استبدل التخت الشرقي بفرقة موسيقية كبيرة تضم العديد من الآلات الأوركسترالية، كما أدخل على بعض الأغاني التوزيع «الهارموني»، وقال انه من السينما خرجت الموسيقى التصويرية كافتتاحية للفيلم، ومصاحبة لبعض المشاهد الدرامية. من جانبه، قدم العازف والمغني الكويتي مشعل الحسين اغنيتين في فقرته الثانية عن تطور الاغنية الكويتية هما «على خدي احط ايدي» ألحان وغناء عبدالله فضالة من كلمات عبدالمحسن الرفاعين، وقال مشعل: ان عملية تطوير الألحان التراثية الكويتية من أجل الوصول بها الى العالمية هو شغله الشاغل منذ 3 سنوات، واعطاه تقبل الناس للفكرة دافعا وحافزا للاستمرار في أداء مهمته التي يعتبرها رسالته، ولاسيما ان الموسيقى الشرقية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، بسبب تأثر بعض الملحنين بتراث الغرب الموسيقي من جهة، وبشكل من أشكال العولمة التي وفرت تقنيات حديثة من دون شك تخدم عملية التطوير، من جهة أخرى.

وأضاف: الهدف من إعادة توزيع موسيقى التراث الكويتي أو الأغاني القديمة الشائعة من خلال مزج الإيقاعات أو إدخال التكنو والبوب هو الوصول بها للعالمية، «فالمستمع الغربي معتاد على موسيقى بلاده أو قارته، وحين تندمج مع ألحان من بلد آخر يفهمها بشكل أسرع، لأنك استخدمت موسيقى ثقافته لإيصال فكرتك وهو المطلوب لنشر جماليات موسيقى تراثنا الكويتي الأصيل ذات النكهة المميزة من حيث التراكيب البنائية والنغمات المختلفة من قادري وسامري وغيرهما».

من جهته، قدم الملحن الكبير سليمان الملا في الفقرة الثالثة والاخيرة خمس اغنيات نالت الإعجاب بمشاركة مجموعة من طلبة «البروتيجيز» وهي: «اي معزة» و«كشفوا سر الهوى» و«نبع الهوى الصافي» و«انا لم اخنك حبيبي» و«فدوة لك».