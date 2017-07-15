أحمد الفضلي نفى الفنان الشاب عبدالسلام الزايد ما تردد مؤخرا بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم حصوله على اجره من متعهد آخر حفلاته الغنائية والتي اقيمت مؤخرا في فندق الراية بالكويت وشهدت نجاحا كبيرا وحضورا جماهيريا مميزا.

وافاد عبدالسلام خلال حديثه لـ «الأنباء» بانه شخصيا واغلب الفنانين الشباب يشعرون بانهم امتلكوا الدنيا بأكملها عندما يغنون ويسعدون ويطربون الجمهور كما حدث معي اثناء غنائي، اما الجمهور الكويتي الذواق للفن بشكل كبير خلال حفل فندق الراية، حيث شعرت ومن خلال ما التمسته من الجمهور وجها لوجه او من خلال تعليقاتهم بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي انني قدمت شيئا اسعدهم واطربهم وهذا المهم، موضحا ان ذلك لا يمنعه من قول كلمة حق للجهة المسؤولة عن تنظيم الحفل وعلى رأسهم المتعهد الذي منحني اجري بالكامل نظير مشاركتي في هذا الحفل وما تردد مؤخرا بمواقع التواصل غير صحيح.

وعن اسباب ما تردد عن عدم حصوله على اجره نظير الحفل، رجح عبدالسلام ان هناك عددا من المتابعين ربط انسحاب الفنانة شما حمدان من الحفل وتصريحاتها عن التنظيم بأن الفنانين المشاركين لم يأخذوا اجورهم وهذا سر انسحاب شما، موضحا انه يقدر وجهة نظر الفنانة الرائعة شما حمدان وكان يتمنى وجودها بالحفل وفي الوقت ذاته يقدر التزام المتعهد معه وكذلك يقدر وجود وتفاعل الجمهور الذي كان نجم تلك الليلة.

وفيما يتعلق بردود افعال اولى تجاربه في غناء مقدمات المسلسلات الدرامية من خلال غنائه لمقدمة مسلسل «تعبت اراضيك»، ذكر انه سعيد بما حصدته اولى تجاربه في غناء مقدمات المسلسلات، حيث التمس العديد من رودو الافعال الايجابية بفضل تنفيذ الاغنية بالشكل الصحيح، موضحا ان الاصداء تعد حافزا جيدا لتكرار التجربة في المستقبل خصوصا ان الاغنية حصلت على جائزة افضل مقدمة مسلسل من خلال النسخة العاشرة لمهرجان المميزون، كما ان مقدمات المسلسلات الرمضانية باتت تشهد تنافسا كبيرا لا يقل اهمية عن الاعمال ذاتها وكذلك تشهد مشاركة كم كبير من نجوم الاغنية الكويتية والخليجية وكذلك العربية.

وعن امكانية التحول للتمثيل بعد مشاركته في مقدمات المسلسلات وتعرفه وعمله مع المنتج والفنان باسم عبدالامير، ذكر عبدالسلام انه سبق ان اكد على رفضه فكرة خوض تجربة التمثيل ولكن هذا الامر قد يتغير في الايام المقبلة في حال حصل على دور يستحق تغير قناعاته وخوض التجربة التي في حال تمت ستكون هي الاولى له على مستوى المشاركة في الاعمال الدرامية الرمضانية.