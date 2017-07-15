أحمد الفضلي

أعربت الفنانة والمذيعة صابرين بورشيد عن بالغ سعادتها بردود الافعال التي حققتها آخر تجاربها الفنية في الفترة الماضية والتي تمثلت بخوضها تجارب مسرحية ودرامية، وكذلك مشاركتها في تقديم برامج تلفزيونية، حيث ذكرت ان مسرحية «هذا الميدان يا حميدان» التي عرضت في بلدها البحرين كانت لها ردود افعال اكثر من رائعة، وكانت تجربة شكلت لها وبقية فريق العمل إضافة كبيرة، وكذلك كانت هناك ردود افعال جيدة لمشاركتها في الدراما الرمضانية لهذا العام من خلال مسلسل «دموع الافاعي» الذي وصفته بالتجربة الرائعة والتي تستحق التكرار في المستقبل.

وعن مشاركتها في تقديم برنامج «ليالي الكويت»، ذكرت صابرين خلال حديثها لـ«الأنباء» ان هذه التجربة لم تقل اهمية واضافة عن تجاربي السابقة في تقديم البرنامج، بل انها تستحق ان تكون الافضل لما لها من فضل كبير في تعريفي للجمهور الكويتي، وكذلك لاحتواء البرنامج على طاقم عمل مميز ومادة اعلامية جيدة حصد من خلالها نسبة مشاهدة عالية خلال عرضه في السيزون الاول والثاني.

وفيما يتعلق بلقائها بالجمهور البحريني من خلال مسرحية «هذا الميدان يا حميدان» ذكرت صابرين ان الجمهور البحريني كان رائعا بحضوره وتفاعله مع أبطال العمل حيث كان يحضر بكثافة ويتفاعل بشكل كبير، الامر الذي شكل لي ولفريق العمل حافزا كبيرا لتقديم الافضل على مدى عروض المسرحية والتي امتدت لعدة ايام بدءا من اول ايام عيد الفطر الماضي.

وعن جديدها للفترة القادمة افادت صابرين بانها عادت في الايام الماضية الى بلدها الثاني الكويت، وحاليا تعكف على دراسة الخطوة القادمة بعد ما قدمته في العام الماضي، ولديها اكثر من عرض لاعمال درامية احدها عمل سعودي تعكف حاليا على قراءة نصه قبل ابداء الموافقة عليه، وفي حال كانت الموافقة فسيشكل العمل تجربة جديدة لها في مجال الدراما السعودية بعد الحضور المميز لها على مستوى الدراما الكويتية من خلال مسلسل «دموع الافاعي».

وفيما يتعلق بعودتها لتقديم البرامج ذكرت انها انشغلت في الفترة الماضية بالدراما التلفزيونية، ومن ثم العمل في البروفات المسرحية والسفر بعد ذلك للبحرين لعرض العمل، وحاليا ستبحث موضوع العودة من جديد لعشقها الابدي المتمثل بالتقديم التلفزيون، موضحة ان هناك اكثر من مشروع قد تقدم عليه في المرحلة المقبلة، حيث ستسعى للعمل بالكويت والاقامة فيها من خلال تقديم برنامج في احدى القنوات الفضائية الكويتية، ولكن في حال لم يكتب لها ذلك فقد تنتقل للعمل في اي من البلدان الخليجية.