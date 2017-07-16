أنا من النوع الذي يقرأ النص ويضيف إلى الدور.. وأصداء «فخامة الشك» رائعة

أُحسن استخدام موهبتي وكثيرون يقولون إني من أنجح الممثلات بيروت - بولين فاضل

بلغة الواثقة من موهبتها تتحدث الفنانة سابين عن التمثيل ونجاحها فيه بشهادة كثيرين، تتحدث عن تقنية تمتلكها وطبيعية تتسلح بها وتجعلها كما تسمع من البعض من أنجح الممثلات.

سابين الآتية من الغناء إلى التمثيل والتي توقف بين المجالين، تؤكد في حديث لـ «الأنباء» أنها باتت تستمتع باللحظة بعيدا عن قلق الغد، فإلى التفاصيل:

بداية كيف تقيمين الأصداء على مسلسلك الأخير «فخامة الشك»؟

٭ رائعة وأكثر مما توقعت.

نجاح العمل هل يعود لقصته الخارجة عن المألوف أم لأبطاله؟

٭ يعود للسبيين معا، القصة جميلة للغاية وكل ممثل في العمل أدى دوره كما يجب.

ماذا كان التحدي هذه المرة بالنسبة إليك؟

٭ التحدي في كل مرة هو ان أجسد شخصية مختلفة لا أن أكرر ذاتي، والممثل «الشاطر» هو الذي يخلق «كاراكتيرا» للدور الذي يؤديه، لا أن يقرأ الدور وينفذه كما هو مكتوب، أنا من النوع الذي يقرأ النص ويضيف إلى الدور.

بعد مشاهدتك «فخامة الشك»، كم كانت نسبة رضاك عن ادائك؟

٭ 100% «وما في كلمة لو»، في النهاية هذه موهبة وأنا أحسن استخدامها وأسمع كثيرين يقولون إني من أنجح الممثلات.

ما السر؟

٭ أملك تقنية لا تشبه تقنية أحد، الفرق هو أني لا أبذل جهدا لأكون على طبيعتي كممثلة بل أنا بالفعل على طبيعتي على الشاشة، ثم ان موهبتي في الغناء تساعدني كثيرا في قراءة النص وتجعلني بمنأى عن الرتابة سواء في الصوت أو في الوجه والحركات.

لكن بعض المغنيات اللواتي مثلن تعرضن للنقد بسبب نبرة الصوت في التمثيل؟

٭ لا أدري ولا أريد أن اتحدث عن سواي، أريد فقط أن اتحدث عما قدمته وأضفته إلى التمثيل، وأعتقد ان من يرغب مستقبلا في الوقوف أمامي سيكون مدركا مسبقا موهبتي في التمثيل.

فوجئت بنفسك كممثلة؟

٭ الإنسان يدرك ما إذا كان موهوبا أم لا، وهو الوحيد الذي لا يمكن أن يكذب على نفسه، من هنا لو لم أكن مدركة إني أمتلك الموهبة لما دخلت في المجال.

بعد تجربتين في التمثيل، هل باتت شروطك أصعب؟

٭ لا أبـــدا شــــروطي ليســت صعبة.

هل من عروض بين يديك حاليا؟

٭ أكيد لكني أفضل الغياب عن الشاشة بعض الوقت، لاسيما أن «فخامة الشك» عرض على امتداد خمسة أشهر.

تخافين من استهلاك صورتك؟

٭ نعم، كما أنه يجب إعطاء المشاهدين وقتا كي ينسوا الكاراكتير الذي جسدته، ويجب أن أعطي نفسي وقتا لأرى ما يجري من حولي وأحتك بالناس وأصادف مواقف جديدة في الحياة، كل ذلك من شأنه ان ينمي موهبتي أكثر فأكثر.

الممثلة القديرة تقلا شمعون التي شاركت في مسلسلها «فخامة الشك» ماذا كان رأيها في سابين؟

٭ علمت أنها قالت للمخرج أن أدائي جميل جدا.

ألم تعطك ملاحظات معينة؟

٭ لا، في الأساس لا أفسح المجال لمثل هذا الأمر وفي الوقت نفسه لا أسمح لنفسي ان أعطي رأيي في الآخرين.

أين الغناء اليوم من أولوياتك؟

٭ أستعد لحفلات الصيف لكني لست من النوع الذي يتعاطى مع الفن بهوس بل أعيش حياتي بشكل عادي وأستمتع بما أقدمه وأعيش اللحظة، قبلا لم أكن أستمتع كما يجب وكنت دائمة القلق على الخطوة التالية، اليوم اختلفت مقاربتي للأمور.

أي ممثلة أنت معجبة بأدائها؟

٭ تعجبني كارين رزق الله، ما من رتابة في ادائها وفي الأساس من المعيب الا يكون التمثيل طبيعيا، «هيك مفروض يكون».

كيف وجدت رامي عياش في مسلسل «أمير الليل»؟

٭ «مهضوم»، أحببت تمثيله.