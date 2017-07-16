عبدالحميد الخطيب

كشف الفنان حسين الكوت عن الحالة الصحية للفنان خالد بوصخر الذي دخل مستشفى مبارك الفترة القليلة الماضية وأمر الاطباء بحجزه حتى الاطمئنان على صحته.

وقال الكوت ان خالد شعر بصداع شديد في الرأس ومن ثم ذهب لإجراء فحوصات طبية لكن تم اكتشاف وجود نزيف في المخ، ويقوم الفريق الطبي حاليا بعمل الاشعات والفحوصات اللازمة للوقوف على التشخيص السليم وعلاجه.

وانتشرت عبر «السوشيال ميديا» صور خالد في المستشفى، وانهالت دعوات زملائه في الوسط الفني والجمهور بان يمن الله عليه بالشفاء العاجل وأن يتجاوز ازمته الصحية، وفي وسط هذه المشاعر الجميلة، خرج البعض يقول ان بوصخر ليس مريضا كما يتم الترويج له وانه يحاول ان يحصل على بعض الشهرة من خلال انتشار صوره في المستشفى، وهنا تدخل حسين الكوت ورد على المشككين، ونشر فيديو له عبر «انستغرام» وهو بجوار خالد في المستشفى، وقال فيه: «أشكر كل الاكاونتات الكبيرة ونجوم الفن والإعلام والجمهور على شعورهم الصادق تجاه خالد ودعائكم له بان يتجاوز العارض الصحي الذي ألم به، واقول للبعض الذين يكتبون بانه يريد الشهرة، عيب عليكم، وان شاء الله لا تنحطون بمثل هذا الموقف، الدعاء مفيد للمريض، واحنا لما نزلنا بوست او صورة لأننا نبي منكم الدعاء لخالد».

وتابع حسين: «خالد حاليا يرقد في مستشفى مبارك بانتظار «ال ام ار اي» وعمل القسطرة للمخ وبعدها يبين العلاج.. دعواتكم».

أسرة «فنون الأنباء» تتمنى من المولى عز وجل ان يمن بالشفاء العاجل على الفنان خالد بوصخر.. وما تشوف شر يا خالد.