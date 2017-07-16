يقدم قطاع الأخبار والبرامج السياسية بوزارة الإعلام برنامجه الحواري الجديد «حديث الديرة» الذي يبث عبر شاشة تلفزيون الكويت بدءا من الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعة، والبرنامج تقدمه المذيعة إسراء جوهر، يخرجه هاشم شحاتة، ويقوم بإعداد فريق من المعدين.

ولقد حشد البرنامج عبر حلقاته المتتالية قرابة 40 شخصية كويتية من أصحاب الفكر والراي وأساتذة الجامعة والقيادات الحكومية الحالية والسابقة وذلك لمناقشة رؤية 2035 التنموية عبر حوار يهدف إلى بحث ركائز وجوانب تلك الخطة المستقبلية التي تسعى إلى خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة للمواطنين ورفع درجة الوعي، وخلق شراكة تنموية تلائم خصوصية وتطلعات المجتمع في بلد ينعم بالخبرات والموارد والكفاءات.

وفي حلقة الليلة يتطرق الحوار إلى الرعاية السكنية والذي يمس كل أسرة كويتية، ويستضيف البرنامج كلا من هديل بن ناجي نائب المدير العام للاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، م.ناصر خريبط مدير إدارة التخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويشارك في الحوار المحامي عمر حمد العيسى.