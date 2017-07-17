خلود أبوالمجد

يستضيف مهرجان وهران الدولي السينمائي للفيلم العربي في دورته العاشرة والتي ستنعقد من يوم 25 الى 31 الجاري في الجزائر، الفيلم الكويتي «حبيب الأرض- فايق عبدالجليل» ضيف شرف في المهرجان وذلك تكريما للفيلم بعد فوزه العام الماضي في كل من مهرجان الاسكندرية السينمائي ومهرجان «خليجي 3» ومنافسته القوية في مهرجان فجر السينمائي.

وأعربت رئيسة شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني الشيخة انتصار سالم العلي الصباح عن فخرها وسعادتها كصناع سينما في الكويت بعرض «حبيب الارض- فايق عبدالجليل» ضيف شرف في مهرجان وهران الدولي السينمائي للفيلم العربي برغم مرور أكثر من عامين على عرضه في السينما ومشاركته وفوزه في بعض المهرجانات السينمائية الدولية.

وأكدت الشيخة انتصار ان الجمهور الذواق لا ينسى ابدا الاعمال السينمائية المتميزة، لذا سيكرم مهرجان وهران السينمائي الدولي هذا العام العديد من الفنانين في كل المجالات ومنهم الممثلة الجزائرية نادية طالبي والممثل الجزائري حسن الحسني وأيضا الروائي والباحث الجزائري مولود معمري، بالإضافة الى الفنان المصري عزت العلايلي والفنانة المصرية الراحلة كريمة مختار والناقد الفلسطيني بشار إبراهيم وحمدي قادة مصمم شعار مهرجان وهران، فضلا عن احتفال العالم بالذكرى الـ400 لرحيل الكاتب المسرحي البريطاني العالمي وليم شكسبير، وتم الاتفاق مع المعهد الثقافي البريطاني في الجزائر على عرض ثلاثة من أهم الأفلام المقتبسة من أعمال هذا الكاتب المسرحي العالمي، وسيتم عرض هذه الأفلام الثلاثة لأول مرة في الجزائر بحضور جمع كبير من الصحافيين والإعلاميين والممثلين المشاركين في إنتاج الفيلم وأيضا فيلم حبيب الأرض.

من جانبه، قال المخرج رمضان خسروه: ان طلب مهرجان وهران السينمائي عرض فيلم «حبيب الأرض» ضيف شرف يحثنا على العمل أكثر وأكثر من أجل العمل على ان تصبح الكويت عاصمة لصناعة السينما في الخليج العربي قريبا جدا بفضل شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني والفرقة السينمائية الأولى، مضيفا ان المهرجان هذا العام يترأس مسابقاته الرسمية بفئاتها الثلاث، ثلاثة من كبار مخرجي السينما العربية.

وأشار خسروه الى انه من بين الأفلام المشاركة في برامج الدورة العاشرة من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي الفيلم المصري «آخر أيام المدينة» للمخرج تامر السعيد وفيلم «مولانا» للمخرج مجدي أحمد علي، و10 أفلام جزائرية.