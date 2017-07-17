بشار جاسم

يستعد الفنان المميز فواز مرزوق لإطلاق اغنيته السينغل الجديدة «العمر راح»، كلمات ناصر الشمري، التوزيع الموسيقي والمكساج والماستر ربيع الصيداوي، كتابة الوتريات حسن سعيد، انتاج باسم عبدالامير، تصميم البرومو والفيديو أشواق مسلم، النشر والتوزيع قناة اليافعي ميديا.

وعن الأغنية يقول فواز: «الجمهور له حق علي بين فترة وأخرى ان اطرح له اغنية جديدة، وحبيت ان اطرحها في هذه الفترة، بالإضافة الى تلحيني للعديد من المطربين والمطربات وإشرافي على المقدمات الغنائية».

وتقول كلمات الأغنية: «العمر راح.. ويبقى العمر رحله.. فيها حزن وأفراح.. وخل فقد خله.. وبعدين معك يا وقت.. دوم تنسى وبعد تقسى.. وتزيد جراح.. ترى العمر يرحل.. بألم وفراق.. لقا وعشاق.. ترى يرحل.. ماتت قلوب الناس.. وأجسادها حية.. لا حب لا احساس.. وتتغير النية.. طعم الخيانة مر.. والعشرة منسية.. واللي قبل بسر.. اصبح علانيه.. يا دنيا انتي بخير.. وقلوب ناسك غير.. حال البشر تغيير.. ولابد ما فيهم خير».