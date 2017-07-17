حالياً أقضي فترة راحة بعيداً عن العمل بعد موسم رمضاني كان مليئاً بالتعب

أحمد الفضلي

نفى المنتج والفنان باسم عبدالامير ما تردد مؤخرا عن توصله الى اتفاق مع سيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد خاص بعمل جديد يتم انتاجه من قبل شركة المجموعة الفنية للانتاج الفني المملوكة له وتشارك في بطولته الفهد.

وافاد عبدالامير خلال حديثه لـ«الانباء» بأنه كان ضيف ام سوزان وتناول عندها وجبة الغداء استجابه لدعوتها الكريمة، وقام بتصوير مقطع فيديو يجمعه بها بعد تناول وجبة الغداء «مطبق زبيدي» وبثه عبر حسابه في «سناب شات»، وقال: لم يكن هناك اي حديث عن عمل جديد او اي مشروع فني فاللقاء كان وديا ودعوة كريمة من ام لابنها.

وفيما يتعلق بردود الافعال التي واكبت اعماله الفنية في رمضان الماضي، ذكر عبدالامير انه وبقية فريق العمل رصدوا العديد من ردود الافعال الايجابية حول تلك الاعمال، موضحا ان سعادته لا توصف عند رؤيته لهذا الكم من التفاعل الجماهيري، خاصة ردود الأفعال الطيبة عن مسلسل «رمانة» بطولة حياة الفهد، نظرا للتعب والمجهود الكبير الذي بذله الفنانون وجميع فريق العمل اثناء تصوير هذه الاعمال، مؤكدا ان نجاحها يشعرهم بسعادة، متمنيا استمرار هذا النجاح في الفترة المقبلة.

وعن التنوع في عملية انتاج الاعمال القادمة كما حدث في رمضان الماضي الذي شهد انتاجا دراميا وكوميديا قال انه وبقية العاملين في شركة المجموعة الفنية يرون ميولهم بشكل كبير الى الانتاج الدرامي على حساب بقية الاعمال، لافتا الى انه لا يجد ما يمنعه من انتاج او تنفيذ انتاج لعمل كوميدي في حال وجد نصا كتب بحرفية عالية.

وحول إمكانية انتاج عمل في الفترة الموسمية المقبلة، افاد باسم عبدالامير بأنه حاليا يقضي فترة راحة بعيدا عن العمل بعد موسم رمضاني كان مليئا بالتعب، ولم يحدد حتى هذه اللحظة متى ستكون العودة وما اذا كانت بعمل موسمي او الاستعداد للأعمال الرمضانية القادمة.