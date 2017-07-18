عبر الاعلامي القدير ماجد الشطي عن سعادته لتكريمه في جائزة التميز الاعلامي الذي تسلمها في يوم الاعلام العربي الذي اقيم في جامعة الدول العربية على هامش اجتماع وزراء الاعلام العرب في جلستهم 48 والذي مثل الكويت في هذا الاجتماع وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم وحضره العديد من الاعلاميين العرب.

وقال الاعلامي الشطي في تصريح له ان هذا التكريم ليس له فقط وانما تكريم للاعلام الكويتي المتميز عبر مسيرته الطويلة وانجازاته في الاعلام التلفزيوني والاذاعي والاعلام المقروء.

ووجه الشطي الشكر لكل من ساهم بتكريمه، متمنيا التميز دائما للاعلام الكويتي في شتى المهرجانات والملتقيات الدولية.