أميرة عزام amira3zzam@

غادة أبو عضل وجه إعلامي وتلفزيوني لبناني مشرق، واستطاعت وسط العديد من المذيعات أن تنفرد بأسلوبها وبشخصيتها.

حضور غادة التلفزيوني له أبعاد مختلفة كثيرا نظرا للموضوعات الانسانية والاجتماعية المهمة التي تتطرق اليها عبر الشاشة وتناقشها مع ذوي الاختصاص خلال برنامج «عالم الصباح» على «المستقبل». هي ايضا تدرب احيانا في الجامعة لتجمع بين العملين الاكاديمي والاعلامي. «الأنباء» التقت غادة أبو عضل في حوار شائق

فإلى التفاصيل:

ما سبب عدم ظهورك على وسائل التواصل الاجتماعي؟

٭ أنا أمتنع عن وسائل التواصل لأنني أفضل أن يوجد حدود، فوسائل التواصل اليوم تتطلب مننا أن نعلق على كل كلمة، وقد يغضب البعض ان لم أفعل ذلك، ولا يوجد لدي أي حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تتطلب وقتا كبيرا وتكسر جانبا من الخصوصية، ولا أفضل شخصا آخر يعمل على صفحتي مثلما يفعل العديد من المشهورين، فهذا يفسد متعة الأمر.

أيهم الأقرب الى قلبك التدريس الجامعي أم الاعلام؟

٭ أفضل الإعلام، وان كنت أستمتع بالتدريس بالجامعة فأقوم بتدريس لغة الجسد وإلقاء الخطابات، وأعلم المتدربين كيفية التعامل مع الفكرة وتحليلها وتطويرها، فأنا أدرس منذ أربع سنوات، وقد طلبوا مني أن أطور هذا المجال بالجامعة وقد أعجبت بالفكرة، أنا لست أستاذة قاسية والجميع ينجح عندي في النهاية ويكون حضورهم قويا، وهذه الأمور تشكل جزءا مهما من حياة شخص يقول «أنا موجود بالاعلام».

هل ترغبين في تطوير برنامج «عالم الصباح»؟

٭ التطوير والتغيير لا يتوقفان أبدا في«عالم الصباح»، فلا يوجد يوم يشبه الآخر، وبمجرد تغيير الضيوف تتغير المواضيع معها، فنحن نحكي بمواضيع تمس حياة الناس.

ما المميز في«عالم الصباح»؟

٭ المميز هو شعوري بأنني قريبة من الناس لأن هذا البرنامج قريب جدا منهم واستمراريته لأكثر من 24 عاما لها تأثير بذلك ولأننا طبيعيون لا نزيف أنفسنا.

تعتقدين بأنك مظلومة إعلاميا؟

٭ لا أعتقد ذلك مطلقا، لست مظلومة، وهناك من الناس من يقدرني ويعرفني، وأنا أعلم أنهم يتابعونني وأعرف الملاحظة التي يعطونني اياها.

هل مررت بمواقف إنسانية في مسيرتك الاعلامية؟

٭ لقد شاركت في العديد من القضايا الانسانية وهي تكون بفتح المجال للناس على الهواء لجمع التبرعات، ومجرد توعية الناس والتحدث عن موضوع معين فهذا إنجاز.

الى أين يصل طموحك؟

٭ لدي العديد من المشاريع والأفكار، وأود أن أحقق شيئا لنفسي وأن أقدم بعض المؤتمرات الكبيرة، فأي مجال يفتح أمامي فسأقوم بالعمل عليه، أحب المواضيع الاجتماعية وخصوصا المتعلقة بالمرأة، وأعتقد بأن «السوشيال ميديا» تفسد إنجازاتها، وأوقات تعطي اهتمامات الى أشياء أخرى مثل مستحضرات التجميل ولا يمكننا أن نعطي شيئا أكثر من قيمته.

تفكرين في التغيير الى قناة اخرى أو بالانتقال عربيا؟

٭ لو جاءني عرض كبير فسأقوم بذلك، لم يكن بمقدوري أن أقبل العروض الخارجية مسبقا لانشغالي بأسرتي وأولادي، فليس من السهل أن يترك الانسان محل عمله وموطنه وكنت بالاذاعة في

‏MTV بلبنان وقمت بالتحويل من الأخبار الى البرامج الصباحية بسبب الحياة العائلية والأولاد، كنت أعمل بمركز توثيق معلومات «بيت المستقبل» وكان أول مركز توثيق بالشرق الأوسط وكنت أعمل بدار نشر قبل ذلك.

ميزة تجدينها في قناة «المستقبل».. لا توجد في غيرها؟

٭ العاملون جميعا في «المستقبل» عائلة واحدة، وليست لدي تفاصيل عن خصوصيات أي محطة اخرى.

هل الفن والاعلام اصبح تجارة واعلانات اكثر من ثقافة حقيقية؟

٭ لا احب ان اعمم، ولكن الجيد والسيئ موجود في كل المجالات.

تفكرين في خوض تجربة التمثيل أو المشاركة بعالم السينما أو المسرح أو الغناء؟ ورأيك في الاعلاميين ممن حاولوا الجمع بين الفن والاعلام؟

٭ أبدا، لن اخوض مـجال التمثيل او الغناء، والبعض ممن شارك في هذين المجالين ابدع فعلا.

كيف ترين العلاقة بين الاعلامي والانسانية؟

٭ الاعلامي ان لم يكن انسانيا فعلى الدنيا السلام.

نوعية البرامج التي يحتاجها العرب حاليا ما برأيك فيها؟

٭ نحن نحتاج أكثر الى برامج توعية وتضامن، ولكن للاسف فإن الترفيه هو الطاغي.

اكثر شخصية تأثرت بها وتعتبرينها قدوة لك؟

٭ البابا يوحنا بولس الثاني.