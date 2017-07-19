أحمد الفضلي

«العودة للعمل مع الكبار شعور رائع»، بهذه الجملة اعربت الفنانة الدكـتورة عبـير الجـندي عن بالغ سعادتها بالعودة من جديد للعمـل مع نجوم الدراما والمسرح الكويتي النجمين داود حسين وهدى حسين بعد ان شاركت الاول في عروض مسرحية «سعادة السفير» وكانت قد سجلت مشاركة درامية رائعة مع هدى حسين في رمضان الماضي من خلال مسلسل «اقبال يوم اقبلت» وحقق كلا العملين نجاحا كبيرا.

وافادت الجندي خلال حديثها لـ«الانباء» ان هذه الاعمال جاءت بعد توقفها في الاعوام الاخيرة عن المشاركات الدرامية والمسرحية وانشغالها بدوراتها التوعوية من خلال مركزها الخاص بالاستشارات الشخصية والاسرية، موضحة ان التوفيق لازمها هذا العام ومكنها من العمل مع داود حسين من خلال عمل مسرحي استرجعت من خلالة اعمالها السابقة مع بوحسيـن والتـي كان اشهرها وابرزها دور «ايمان» زوجة الدكتور شرقان في مسلسل «على الدنيا السلام».

واضافت الجندي ان جماعية الاداء كفـريق واحد كان سر نجاح مسرحـية «سعادة السفير» خلاف وجود عدد كبير من نجوم المسرح الكويتي وكذلك وجود نص جيد وتنظيم اكثر من رائع من قبل فريق «ستيج جروب»، متمنية لهم كل التوفيق فيما هو قادم من اعمال.

وفيما يتعلق بردود افعال مشاركتها في مسلسل «اقبال يوم اقبلت»، قالت: حصد العمل العديد من ردود الافعال الايجابية التي التمسناها كفريق عمل من خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الاعلام، حيث حمل المسلسل قصـة جـمـيـلـة لفتاة تعيش تقلبات الحياة القاسية وجسدتها بشكل رائع هدى حسين، وايضا كان لوجود نجوم اخرين في العمل دور لا يقل اهمية ورؤية المخرج والمؤلف لـعـبـت دورا لا يمكن تجاهلة، حيث ظـهر العمل بشكل متجانس واكـثر من رائع.

وعن امكانية استمرارها في الساحة الفنية في الفترة القادمة، ذكرت الجندي انها لم تتعمد الانقطاع عن الساحة بل كانت موجودة لكن في الوقت ذاته كانت تحرص على عملية الانتقاء الجيد للاعمال التي تعرض عليها وعدم القـبول بأي دور يعرض عليها وذلك لمجرد الظهور، فهو مبدأ مرفوض نسبة لها، وقد ساهم هذا الامر في غيابها بالاعوام الاخيرة، موضحة انه متى ما حـصلت على نص جـيد لن تتردد بقبوله.