ضمن أنشطة «صيف ثقافي12»، قدم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ورشة نقدية بعنوان «كيف تنقد عملا فنيا؟» من تقديم أستاذة النقد في المعهد المسرحي د.سعداء الدعاس التي قدمت سابقا العديد من الورش في مجالات فن الكتابة والمسرح المدرسي والكتابة النقدية.

استمرت الورشة لثلاثة أيام، والتحق بها ما يزيد على الثلاثين متدربا ومتدربة، ممن ينتمون لتخصصات علمية وأدبية مختلفة، ويرغبون بتطوير قدراتهم النقدية لعدة أهداف.

وقد تضمنت الورشة العديد من المحاور النظرية والعملية، حيث تنقلت الدعاس ما بين تعريف المتدربين بالمعنى الاصطلاحي للنقد وجذوره التاريخية وأبرز مدارسه الكلاسيكية والحديثة، بالإضافة إلى أهم العوامل التي لابد أن يأخذها الناقد بعين الاعتبار، ومن ثم تم التوقف عند أبرز خصائص الكتابة النقدية، بدءا بالشكل العام، وانتهاء بالتفاصيل التي تتناول تحليل وتأويل العمل الفني، بناء على أمثلة عملية تم عرضها في القاعة من مشاهد مسرحية وأفلام سينمائية قصيرة ولوحات فنية، عدا أمثلة أخرى عامة من المشهد الثقافي والفني العام.

وقد تميزت الورشة بتجاوب المتدربين سواء بمبادراتهم فيما يتعلق بالجزء العملي من الورشة، عبر الكتابة والمساهمة في تحليل وتأويل الأعمال الفنية، أو من خلال مناقشاتهم التي أثرت الحوار، والتي كان معظمها يدور حول آلية تعامل الناقد مع العمل الفني في ظل ذائقته الشخصية، وكيفية إبداء الملاحظات السلبية دون تجريح الأطراف المعنية، وتساؤلاتهم حول آلية الاقتباس والإعداد في ظل السرقات الفنية المنتشرة، هذا بالإضافة لرغبة البعض التوقف عند الأمثلة الأدبية وآلية قراءتها، وتساؤلات أخرى خاصة بالمنجز الفني المقدم للطفل.



مما أضفى على الورشة محاور جديدة، لتغطية كل تساؤلات المتدربين المميزة.

وفي ختام اليوم الأخير من الورشة تم توزيع الشهادات على المتدربين، والتقاط الصور، بحضور مسؤولي الورش في الإدارة الثقافية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.