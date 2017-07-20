عبدالحميد الخطيب

أعرب الفنان القدير عبدالعزيز المسلم عن سعادته بردود الافعال الايجابية تجاه مسرحية «جنوب افريقيا» التي دشنت عروضها بالتزامن مع عيد الفطر ومازالت تعرض حتى الآن على مسرح نادي القادسية وسط حضور جماهيري كبير يؤازر التجربة الجديدة لمجموعة السلام الإعلامية.

وثمن المسلم تعاون فريق العمل والروح السائدة بين ابطال المسرحية ما انعكس على الاداء وساهم في استمرار العروض حتى الآن، لافتا الى ان «جنوب افريقيا» ستواصل عروضها ايضا خلال عيد الاضحى المقبل، مؤكدا على اهمية المسرح كمنبر لطرح القيم البنائية في قالب كوميدي ترفيهي، مشيرا الى ان مجموعة السلام تحدت نفسها هذا العام من خلال مشروع مسرحي جديد يحمل اجواء مسارح لندن من حيث التقنيات المستخدمة والسينوغرافيا بجميع افرعها من ديكورات ومؤثرات وخدع وموسيقات الى جانب مفاجآت تجسيد الحيوانات المفترسة التي صنعت الفارق في العمل.