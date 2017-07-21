«زوارة شــاي الضحى» ينـاقش قضايـا المرأة من كل الجـوانب

خلود أبوالمجد

تواصل الإعلامية افتخار الهاشمي تقديم برنامجها «زوارة شاي الضحى» الذي يناقش قضايا المرأة من كل الجوانب ويقارن بين الحاضر والماضي في كيفية إيجاد الحلول لهذه القضايا، ويرأس فريق العمل آلاء باقر ويقوم بالإخراج محمد بولند ويساعده محمد الهاشمي.

وعبرت الهاشمي عن سعادتها بالاصداء التي تأتيها عن البرنامج.

وقالت: النجاح يحملني مسؤولية كبيرة ويجعلني اكثر حماسا وتركيزا في خطواتي الاعلامية، حتى اكون عند حسن ظن الجمهور بي، مشددة على انها تضع نصب عينيها المصداقية والشفافية فيما تقدم، مشيرة الى انها تسعى لترك بصمة واضحة في الحقل الاعلامي.

هذا، وتستعد افتخار الفترة المقبلة لتصوير حلقاتها ضمن الموسم الثالث من برنامج «ثلاث نكهات» على شاشة تلفزيون الكويت، والذي يقدم مجموعة من الوصفات الغذائية للمشاهدات مع أشهر الشيفات في الكويت.

وعن البرنامج قالت: لدينا العديد من الوصفات التي تناسب جميع الأذواق وتقدم بطريقة جديدة على الشاشة.

وفي سياق متصل، أكدت الهاشمي في اتصال هاتفي مع «الأنباء» أنها سعيدة بتجربتها في برامج المنوعات، لافتة الى أن وجودها في تلفزيون الكويت أضاف إليها الكثير من الخبرات في مجالي التقديم والإعداد، فأضحت تعمل على المشاركة في إعداد كل برامجها.

وقالت: اختلفت طريقة تحضيري لما اقدمه من موضوعات، ما جعلني قادرة على تقديم جميع أنواع البرامج، وهذا ظهر حين اشتركت في تقديم مسابقات الهجن.

وأضافت افتخار أنها لم تكن تتوقع أن يكون تقديمها للنشرة الجوية بوابة عبورها للنجاح والشهرة الإعلامية، حيث لمست من كل ضيوفها في البرامج المختلفة التي قامت بتقديمها الفترة الماضية معرفتهم لها من خلال متابعتهم لأخبار الطقس التي كانت تقدمها في «تلفزيون الوطن» سابقا، متمنية ان تكون دائما عند حسن ظن الجمهور بها.