القطان: حزنت كثيراً لوفاة رفيق دربي



مفرح الشمري

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احتضن تراب الكويت عصر امس جثمان الفنان الراحــــل عبدالوهاب الدوســـري الشهيــر بشخصية «ام جسوم» في مقبرة الصليبخات، وذلك بعد صراع مرير مع المرض، حيث وافته المنية في المستشفى الأميركي بمملكة تايلند.

الفنـــان الراحـــل عبدالوهــاب الدوسري «أم جســـوم»، مــــن الشخصيات الأساسية لفرقــــة «بوجســـوم»، إلى جانب «بوجسوم» حسين القطان، و«جسوم» علي صالح، و«رويشد» موسى الهزيم، هذه الفرقة التي انطلقت في أوائل ستينيات القرن الماضي، حيث كانت تشارك في المسلسلات الاجتماعية الكوميدية التلفزيونية والإذاعية، وتوقفت الفرقة عن تقديم أعمالها المشتركة منذ عام 1987، لتقدمهم في العمر، وغالبيتهم أصيبوا بالمرض.

ومن أشهر أعمالهم «الخادمة» و«التأمينات»، كما شارك عدد من أعضائها في «درب الزلق» و«محكمة الفريج» و«الهارب بوجسوم» و«الحلاق» و«يوميات عائلة بوجسوم» و«اللي ما له أول».

وقد عبر رئيس فرقة «بوجسوم» الفنان القدير حسين القطان لـ «الأنباء» عن حزنه الشديد لوفاة رفيق دربه عبدالوهاب الدوسري الذي قدم معه جميع أعمال الفرقة وكان من الفنانين الذين يعشقون عملهم ولكن إرادة الله فوق كل شيء، فبعد وفاة نوسى الهزيم الذي جسد شخصية «رويشد» في أعمالنا، توفى الفنان عبدالوهاب الدوسري «أم جسوم» سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

و«الأنباء» التي آلمها هذا الخبر تتقدم من أسرة الفنان الراحل عبدالوهــاب الدوسري بالتعازي والمواساة وان يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.