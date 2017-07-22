فقرات مواهب «لابا» أطربت الجميع وحركت وجدانهم





عبدالحميد الخطيب

عاش جمهور مهرجان صيفي ثقافي في دورته الـ 12 مساء أمس الأول في مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية ليلة فنية ممتعة امتزجت فيها الموسيقى الجميلة بالاصوات العذبة، حيث احيا الفنان العراقي يوسف عباس بالتعاون مع فرقة «لابا» حفلا رائعا بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي، وعدد من المهتمين بالموسيقى والمتذوقين للغناء الراقي.

استهل يوسف عباس الحفل بتحية الجمهور، وعبر عن سعادته بالقدوم الى الكويت والمشاركة في المهرجان، وقبل أن يبدأ قال إن العود الذي يعزف عليه عود كويتي ومن أجمل الأعواد التي عزف عليها، ومن ثم قدم مقطوعة موسيقية بعنوان «ذكرى منير» واتبعها بمقطوعة «دفتر هاموش الغلاة».



ومن «لابا» غنى عبدالعزيز المسباح لأم كلثوم أغنية «أنا في انتظارك»، تلاه أحمد حافظ باغنية «عنابي» والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

واستمرت مواهب «لابا» في تقديم فقرات غنائية ممتعة بمصاحبة عزف عباس الاحترافي والذي اطرب الأسماع بمشاركة العازفين جان بشرى على آلة التشيلو، وأمير عزت عازف على البركشن، وشريف عزت على الطبلة، فحركوا الوجدان وألهبوا تفاعل الحضور بانسجامهم.

واضفت الاضاءة الخافتة جوا ساحرا تناغم مع عذوبة الموسيقى والأغاني التي قدمها الفنان يوسف عباس، حيث حملت الكثير من المشاعر، وكان أداؤه كأنما يروى حكاية وتوالت أبيات شعرها باتساق نغمات العود وكأنما يلقيها شاعر متمرس.

وواصل الفنان العراقي عزفه وغناءه الذي تنوع في الاساليب الفنية وعزف مقطوعات من تأليفه، وقدم «شوق»، و«رحيل»، و«رقصة قلب، وعزف وغنى «ألف ليلة وليلة» لأم كلثوم، وأيضا قدم كوكتيل من الأغاني العراقية والمصرية المتنوعة، والتي لامست إحساس الجمهور المتعطش للفن والغناء، ومنها «فوق النخل»، و«لسه فاكر»، وختم عباس باغنية «على قد ما تتساب سيب» وهي من ألحانه وكلمات الشاعر المصري مصطفى إبراهيم.