بشار جاسم

يساعد النجم يعقوب عبدالله لإعادة مسرحية «كلمة السر شرارة» في عيد الاضحى على مسرح العدان بعد النجاح التي حققته، والمسرحية من تأليف عبدالامير رجب واخراج علي العلي وبطولة الهام الفضالة، يعقوب عبدالله، حسين المهدي، فرح الصراف، سعود بوعبيد، شهد الكندري، علي الموسوي، وغيرهم.



وعن هذا العمل يقول يعقوب لـ«الأنباء»: «الحمد لله بعد نجاح مسرحيتنا بعيد الفطر في اكثر من عرض وبحضور 8000 شخص تقريبا سنعيدها للجمهور مع بعض الإضافات والتجديد، خصوصا ان عملنا فيه جزء كبير لايف، وهذا التجديد هدية منا الى جمهورنا الكريم، ولنا جلسات انا والمخرج علي العلي والمؤلف عبدالامير رجب للتحضيرات الاخيرة للعمل».

اما عن جديدة على مستوى الدراما فيقول: «عندي اكثر من نص، منهم مسلسل من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة بعنوان «دفعة القاهرة»، وهو من اخراج المخرج خالد الرفاعي، وسنبدأ بالتصوير في بداية يناير المقبل، والعمل من بطولة نخبة من النجوم منهم فاطمة الصفي وحمد اشكناني وعلي كاكولي، وايضا استعد لبطولة مسلسل لرواية «11/11» للكاتب يوسف رمضان وهي رواية جميلة جدا ولها جمهور كبير، وسيشارك في العمل العديد من النجوم منهم لمياء طارق محمد صفر ليلى عبدالله، وسأقدم دور جديد، واتمنى ان يحوز على اعجاب الجمهور».