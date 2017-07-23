دلال العياف

مشاعل وعصام كمال زوجان فنيان كل منهما فرض نفسه على الساحة الفنية بطريقته الطربية الخاصة، أثبتا وجودهما الطربي من خلال اختياراتهما الفنية من الأغنيات المتناسقة نغما ولحنا وكلاما، ما جعل جمهورهما يعشق أعمالهما، وزاد تألقهما بعدما اندمجا فنيا وارتبطا عاطفيا واجتماعيا.

مشاعل وعصام لديهما تناغم من نوع آخر، ويستحق فنهما التقدير، اليوم سيحل عصام كمال ضيفا بين أهله وجمهوره الكويتي الذي ينتظر قدومه بحب ليكون بيننا بصحبة زوجته الفنانة الراقية مشاعل، حيث سيطلان علينا وهما نجمان يسطعان في سماء الفن.

وفي هذا الصدد، قال الزوجان مشاعل وعصام كمال لـ «الأنباء»: «شعور جميل ومحبب لنا متابعتكم لأخبار الفن والفنانين، وهذا ليس بغريب على جريدة لها اسمها وسنوات من الإنجازات والتاريخ الصحافي».

وتابعا: «اليوم سنكون بين اهلنا وناسنا وجمهورنا المترقب لنا بمتابعته الراقية لنا ونحن على أرض الكويت الحبيبة، حيث سنطل من خلال تلفزيون الكويت ببرنامج «الليلة» مع المذيعة المتألقة دائما إيمان نجم».

وأشارت مشاعل الى انها ستطل أيضا في حلقة خاصة بالبرنامج الإذاعي «القايلة»، حيث ستتحدث عن ألبومها الجديد، وقالت: «جمهور الكويت له ذوق رفيع وهذا ما اعتدناه منه».

من جهته، قال عصام كمال عن جديده: «أستعد لتجهيز ألبوم جديد، وسأختار من يشاركني بالكلمة واللحن».